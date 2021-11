Rubén Rocha Moya toma protesta como gobernador de Sinaloa

Rubén Rocha Moya rindió protesta como Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa en medio de diversos personajes políticos, activistas, medios de comunicación y acompañado por su familia en el Congreso del Estado.

Durante la toma de protesta estuvieron presentes la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, en representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador; el Gobernador saliente Quirino Ordaz Coppel y el Presidente del Tribunal de Justicia Ricardo López Chávez

Luisa María Alcalde rindió un mensaje de apoyo a Rocha Moya, en el que señaló que para enfrentar el problema de inseguridad y violencia en la entidad es necesaria la coordinación a través de las mesas de seguridad de los municipios, el Estado y la Federación.

Ruben Rocha Moya fue respaldo por Alcalde

“El pueblo de Sinaloa y el Gobernador entrante Rocha Moya pueden tener la plena certeza de que cuentan con todo el respaldo del Gobierno Federal”, enfatizó la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Según informa el portal Noroeste.

En su primer mensaje como Gobernador Constitucional, Rubén Rocha Moya reconoció la labor de su antecesor Quirino Ordaz Coppel y destacó que a su vez éste fuera acompañado por su esposa Rosa Icela Fuentes Chávez, y sus hijos Silvana, Quirino y Santiago.

“Es un acto de civilidad que yo valoro mucho, porque creo haber recibido bien las cosas. Me he enterado de lo que hay, a lo mejor hay muchas otras cosas que no sé (...) pero el gobierno se nos ha entregado con orden, eso lo valoro mucho”, dijo el Gobernador Rocha Moya.

Rocha Moya agradeció a Quirino Ordaz

Ruben Rocha rindiendo protesta

Sin embargo, señaló que tienen todo el mes de noviembre para hacer aclaraciones en el caso de que se requiera.“Pero creo que el Gobernador Quirino ha actuado con responsabilidad, con institucionalidad y con un actitud amistosa, por eso lo reconozco”, destacó.

En su discurs Rocha Moya se dedicó a saludar a sus ex compañeros en el Senado de la República que acudieron a la sesión de toma de protesta a la que también llegó Mario Zamora Gastélum quien fuera su contrincante en las urnas el pasado proceso electoral.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.