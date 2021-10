Rosario Robles se presenta a audiencia para obtener libertad condicional

Rosario Robles, exsecretaria de Sedesol y Sedatu durante el sexenio de Peña Nieto, se presentó este jueves a una audiencia en la que se definirá si se le concede la libertad condicional mientras enfrenta su proceso por el caso de la Estafa Maestra.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confirmó que la audiencia inició alrededor de las 17:00 horas en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Esta es conducida por el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos.

Al informar a las partes sobre los efectos de amparo, el juez detalló que, en términos de la ejecutoria, no se les permitiría una nueva participación para presentar pruebas, sino que se resolverá con lo ya vertido por ellas.

Epigmenio Mendieta Valdés, abogado de Robles, afirmó recientemente que su clienta debería obtener la libertad condicional porque se encuentra delicada de salud, ha perdido 15 kilos y ha desarrollado hipertensión.

Piden “piso parejo” para Rosario Robles

Mariana Moguel pidió que su madre tenga los mismos beneficios que personas acusadas de delitos graves.

Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, dijo ante reportes que su madre no debió haber sido ingresada en el penal de Santa Martha Acatitla, y demandó “piso parejo” para su madre con relación a otras personas acusadas por actos de corrupción en la administración pasada, como Emilio Lozoya, quien sigue su proceso en libertad.

"Mi madre está acusada por un delito no grave, por el que nunca debió haber pisado Santa Martha Acatitla, porque la omisión no merece ningún tipo de medida cautelar (...) Pedimos piso parejo, no a la justicia simulada, a la justicia selectiva, sino a la justicia de piso parejo", expresó la exdiputada local.

Acusaciones contra Rosario Robles

Rosario Robles lleva más de dos años en prisión preventiva.

El delito del que se cusa a Rosario Robles es ejercicio indebido del servicio público, que no amerita prisión preventiva, pero el juez que llevaba el caso en 2019 dictó la medida cautelar por inconsistencias identificadas en el domicilio que notificaba la exfuncionaria.

A principios de octubre, un juez concedió un amparo a Rosario Robles, argumentando que el juez Jesús Delgadillo Padierna cometió violaciones constitucionales al dictar la prisión preventiva, pues los delitos de los que se le imputan no tienen causa fundada o motivada. La Verdad Noticias.

