Rosario Robles saldría de prisión en 15 días, dice su hija

En el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) analizan el caso de Rosario Robles, debido a que lleva más de dos años encerrada y no tiene una sentencia, por lo cual, su hija Mariana Moguel, dice que podría salir de la prisión en 15 años.

"Epigmenio (Mendieta) estima que en no más de 15 días (podría salir de la cárcel)... el tercer juez de amparo estaba resolviendo unas cosas de mi mamá", mencionó la hija de quien fuera titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Aunque por el momento no hay nada oficial, sí se informó que su caso es investigado junto al de otras 100 mujeres que no han obtenido sentencia y se mantienen en la búsqueda de ser liberadas por no tener una razón para estar en prisión.

Hayq eu recordar que la exfuncionaria pública, y exaliada de Andrés Manuel López Obrador, ha estado encerrada en prisión desde 2019 por su relación con el caso de la Estafa Maestra, pero desde ese día no ha habido muchos avances en su caso, a pesar de que se le mantiene en custodia.

Hace poco, el ministro presidente de la Suprema Cortes de Justicia de la Nación (SCJN) hizo una visita a Santa Martha Acatitla, reclusorio donde se encuentra la exfuncionaria pública que fungió en el gabinete de Enrique Peña Nieto.

Ante esta visita la hija de Robles se mostró contenta, mencionando que eso le da esperanza para la liberación de su madre, la cual espera sea en unos 15 días.

"Hacer esta visita y vislumbrar situaciones como juzgar con perspectiva de género, que fue uno de los tremas que se trabajó; de las mujeres que llevan más de dos años".

¿Cuánto tiempo lleva Rosario Robles en la cárcel?

La política pasó de ser una de las cartas fuertes del PRD a ser aliada del gobierno priísta de Enrique Peña Nieto, donde colaboró en varios puestos del gabinete, luego de fricciones con AMLO por haber sido relacionada con las filtraciones de los videos de René Bejarano.

Además, luego de ser relacionada con la Estafa Maestra, se le ingresó a la cárcel por su riesgo de fuga, desde el año 2019, teniendo ya tres años encerrada y sin posibilidad de libertad, ya que sus recursos posteriores han sido desestimados.

