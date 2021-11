Rosario Robles rechaza incriminar a Peña Nieto a cambio de salir de prisión

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el anterior sexenio, Rosario Robles, rechazó incriminar al ex presidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda Luis Videgaray para obtener su libertad.

La ex funcionaria federal decidió romper el silencia en el que se había mantenido desde que entró a la cárcel en 2019 acusada de corrupción, y durante una entrevista telefónica con El País declaró que no había hablado sobre su caso debido a que confiaba en la justicia de México, pero ahora se considera una víctima más luego de que un juez ordenara su prisión.

“Se cometió este atropello al determinar el juez de control que una vez más me deba de ir a prisión preventiva por riesgo de fuga. Yo me presenté personalmente y directamente, nadie tuvo que ir a cazarme al extranjero”, agregó Robles.

Rosario Robles destacó que la Fiscalía le ha pedido incriminar a Peña Nieto para que obtenga su libertad.

En ese sentido, reiteró que solo por ser mujer es que está en estos momentos en prisión, ya que “en la supuesta triangulación de recursos a través de convenios con las universidades, situación que no han logrado demostrar, no era la única dependencia involucrada, había más dependencias del Gobierno federal y había varias universidades.

“Pero independientemente de eso, finalmente hubo una decisión editorial que le dio cara y voz a esa investigación periodística y fue la mía. Yo soy la única que tuve que comparecer ante la Cámara de Diputados para responder sobre este tema. Todo se centró en mí y soy la única que está en la cárcel. Nadie más”, resaltó.

“No mentiré para salir de prisión”: Rosario Robles

Durante la entrevista con el medio internacional, Rosario Robles comentó que la Fiscalía General de la República, a través de su abogado, ha recibido “ofertas” a cambio de su libertad, entre ellas está la de incriminar al ex presidente Peña Nieto y a Videgaray en el tema de la Estafa Maestra.

“No estoy dispuesta a mentir para poder salir de aquí”, recalcó Rosario

Y agregó: “porque al final de cuentas tienes que presentar pruebas y yo no tengo ninguna prueba que involucre a nadie. Voy a salir de aquí como soy, inocente”.

Comentó que la Fiscalía necesitaba que ella declarara que por órdenes de Peña Nieto y Luis Videgaray se cometería el desvío de recursos, “y de ninguna manera fue así. No podía implicar a nadie. Porque, además, insisto, no se ha logrado demostrar que exista una red de esa naturaleza”.

