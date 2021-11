Rosario Robles pide al pueblo que se una a la "Resistencia Civil" por su libertad

La ex secretaria de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), hoy Secretaría del Bienestar, Rosario Robles Berlanga invitó al pueblo de México a sumarse a las acciones de de la "resistencia civil" pacífica que comenzarón hoy con una jornada de oración para pedir su libertad al igual que la de muchas mujeres que están de manera injusta en prisión.

Fue a través un video editado que presenta fotografías de acciones que realizó cuando era funcionaria del Gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde reiteró en un audio grabado desde el penal de Santa Martha Acatitla y al que La Verdad Noticias pudo acceder que se encuentra privada de su libertad de forma injusta.

La convocatoria que realiza en el mencionado video dijo, es para alzar la voz y fortalecer la postura del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar quién ha asegurado que en México se abusa de la prisión preventiva y que las cárceles estan llenas de personas que no tienen recursos ni posibilidad de defenderse.

El video de Rosario Robles

Robles que ya lleva tres meses en prisión preventiva aseguró que es sumamente importante que la sociedad se una a las actividades que inician con la jornada de reconciliación de paz, por qué es "lo que hoy necesita México".

"México no necesita polarización, México no necesita odio, México necesita reconciliación, México necesita paz, nuestro país está ensangrentado, nuestro país esta de luto y somos las mujeres las que lo podemos cuidar, las que lo podemos levantar, por lo que les llamo de manera particular para que exijamos que se haga justicia porque si es venganza no es justicia", afirmó.

¿Qué hizo Rosario Robles?

Rosario Robles Berlanga, se encuentra desde el 2019 en prisión preventiva luego de que fuera acusada del delito del uso indebido del servicio público y a pesar de que se fijó como dos meses la medida para el cierre de la investigación complementaria, son ya dos años los que lleva en el penal de Santa Martha Acatitla.

Durante este tiempo Robles ha acusado al Gobierno y directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador de utilizar las instancias gubernamentales para una "venganza" política ya que la ex militante del PRD trabajó para el equipo de Obrador y después decidió emigrar para ser parte del Gobierno de Peña Nieto, su adversario en ese momento.

