Rosario Robles permanecerá en prisión; juez le niega libertad condicional

Rosario Robles permanecerá en prisión preventiva por el tiempo que dure su proceso debido a que existe “un alto riesgo de fuga'', sentenció este miércoles el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos.

Durante la audiencia celebrada este 20 de octubre, el juez determinó que la exfuncionaria permanezca en la prisión de Santa Martha Acatitla, donde lleva más de dos años en prisión preventiva por el cargo de ejercicio indebido del servicio público.

Robles es acusada deincurrir en omisiones que facilitaron el desvío de más de 5 mil millones de pesos cuando era titular de la Sedesol y Sedatu durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el caso llamado la Estafa Maestra.

La exfuncionaria se presentó este miércoles a la audiencia en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México tras haber obtenido un amparo para que se revisara la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta en 2019, pero el juez rechazó la petición y resolvió que se quedará en prisión.

Rosario Robles tiene otra orden de aprehensión

La hija de Rosario Robles exigió que esta sea liberada.

En los últimos días trascendió que Robles, quien se encuentra en prisión desde el 14 de agosto de 2019, tiene pendiente otra orden de aprehensión por delincuencia organizada, aunque su defensa asegura que no han sido notificados al respecto.

Según su abogado, Epigmenio Mendieta, es posible que la Fiscalía General de la República (FGR) obtenga otra orden de aprehensión para mantener en la cárcel a la ex titular de Sedesol.

El abogado aseguró que la medida cautelar contra Robles es excesiva y debe ser cambiada por una distinta debido a una condición de salud que la aqueja.

Hija de Rosario Robles

Mariana Moguel, hija de Rosario Robles.

Mientras se llevaba a cabo la audiencia en el Reclusorio Sur, la hija de Rosario Robles, Mariana Moguel, criticó que su madre esté en prisión por un delito no grave, mientras que otras personas acusadas de corrupción gozan de los beneficios de la ley como la libertad condicional.

"Mi madre está acusada por un delito no grave, por el que nunca debió haber pisado Santa Martha Acatitla, porque la omisión no merece ningún tipo de medida cautelar (...) Pedimos piso parejo, no a la justicia simulada, a la justicia selectiva, sino a la justicia de piso parejo", expresó la exdiputada local.

Cabe destacar que el amparo obtenido por Rosario Robles a principios de octubre fue concedido bajo el argumento de que se cometió una violación constitucional al dictar prisión preventiva al no existir motivos ni fundamentos para la medida cautelar. La Verdad Noticias.

