Rosario Robles, la ex secretario de Desarrollo Social, dio a conocer que a cambio de obtener beneficios en el proceso legal en su contra,le pidieron inculpar al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto y al ex canciller Luis Videgaray. Así mismo dijo ser una “presa de la política” pues su proceso no ha sido llevado con transparencia.

Fue durante la entrevista con el periodista Héctor de Mauleón, desde el penal femenil de Santa Martha Acatitla que la ex funcionaria dijo que no tiene motivos para inculpar a ninguno de estos personajes.

“Me pedían concretamente que incriminara a personalidades del gobierno anterior y yo por supuesto no estoy dispuesta a incriminar a nadie en situaciones falsas”.

Hace unos días la ex funcionaria se presentó en la audiencia de su caso con el objetivo de quedar libre, pero el juez le negó la libertad condicional, por lo que permanecerá recluida durante un tiempo indefinido.

Rosario Robles afirma que es presa política

La funcionaria está presa en Santa Martha Acatita

Dijo que es víctima del poder del Estado mexicano ya que afirma que por 2 mil pesos que no declaró, se le inhabilitó 10 mil pesos pero criticó que a los funcionarios del gobierno actual que aparecieron en los Pandora Papers aún no son investigados.

También se habló de que el juez le negó la libertad condicional, pues la considera como “alto riesgo de fuga”, aunque ella niega huir si llega a salir de la cárcel.

También criticó que mientras ella es una presa de la política mexicana, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, esté llevando su proceso legal en libertad, pues es un delincuente confeso que fue extraditado desde España tras huir del país cuando las autoridades lo requirieron.

Confesó que confía en la justicia mexicana para que se resuelva su caso de manera favorable para ella ya que algunos magistrados han querido seguir la ley y no actuar bajo órdenes.

¿Qué cargo tenía Rosario Robles?

Fue arrestada desde hace varios meses

Fue secretaria de Desarrollo Social de México y también secretaria de Desarrollo Agrario Territorio y Urbano de México, hasta 2015; hasta 1997 fue miembro de la Cámara de Diputados de México.

Tras más de un año presa, Rosario Roble se perfiló para salir de prisión tras obtener amparo pero su objetivo no se cumplió ya que quería tener arresto domiciliario, pero el juez se lo negó, tal y como mencionamos previamente en La Verdad Noticias.

