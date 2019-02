Rosario Ibarra de Piedra recibe medalla Eduardo Neri al mérito cívico

La Cámara de Diputados entregó en el Palacio Legislativo de San Lázaro la medalla “Eduardo Neri, legisladores 1913” al mérito cívico a Rosario Ibarra de Piedra.

Por cuestiones de salud, Rosario Ibarra de Piedra no pudo asistir; su hija, Rosario Piedra Ibarra fue la que recibió la medalla y pronunció un discurso a nombre de su madre.

Con la condecoración la Cámara de Diputados reconoce el activismo de Rosario Ibarra de Piedra en defensa de los derechos humanos y de las personas desaparecidas.

La sesión solemne inicio con un video en el que Rosario Ibarra detalla su lucha en la búsqueda de su hijo Jesús Piedra Ibarra, desaparecido en 1975 y como se unió con otras personas conformaron el comité Eureka, organismo para la búsqueda de presos políticos, desaparecidos y exiliados.

“Que aun cuando se logre y no se vuelva a cometer una desaparición forzada más, no se podrá decir que ya no existe en México este delito, mientras continúe uno desparecido uno solo de nuestros hijos o familiares. Confiamos y creemos en que este nuevo gobierno hará lo correcto para esclarecer todos los casos y hacer justicia, pero no para nosotros los familiares, sino para nuestros desaparecidos”, dijo Piedra Ibarra.

La hija de Rosario Ibarra confía en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hará lo correcto para esclarecer todos los casos de desaparecidos.

Además pidió al gobierno de López Obrador la creación de una nueva comisión de la verdad para todos los casos documentados que fueron denunciados por el Comité Pro-Defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México (EUREKA).

Aparte de la medalla se le entregó una suma de dinero equivalente a tres veces el sueldo de un diputado y un pergamino alusivo al dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se determinó entregar la medalla a Rosario Ibarra.

La medalla se entrega al ciudadano o ciudadana cuyos actos cívicos o políticos se distingan por servir a la colectividad nacional, a la República y a la humanidad, destacando por sus hechos cívicos, políticos o legislativos.

HISTORIA

María del Rosario Ibarra de la Garza mejor conocida como Rosario Ibarra de Piedra, es una activista mexicana, fundadora del Comité ¡Eureka! y ex senadora por el Partido del Trabajo (PT).

Ha sido candidata al Premio Nobel de la Paz en los años de 1986, 1987, 1989 y 2006. Se realizó un documental sobre su experiencia de lucha en el ámbito de los derechos humanos en México llamado Rosario