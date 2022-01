Roberto Palazuelos afirma que sus detractores políticos hackearon su WhatsApp

Roberto Palazuelos acusa hackeo de su cuenta

Roberto Palazuelos, quien aspira a la gobernatura de Quintana Roo, afirma que el hackeo de su cuenta de WhatsApp fue realizado por sus detractores políticos, quienes ven en él un contrincante fuerte.

El empresario a través de un video, denunció que le hackearon su WhatsApp y el de varios de sus colaboradores.

“Quiero decirles que han hackeado mi WhatsApp y han hackeado el WhatsApp de muchos colaboradores míos”

Recientemente en La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Roberto Palazuelos se retira del medio artístico por motivos políticos.

Roberto Palazuelos afirma que le tienen miedo

Roberto Palazuelos acusa a sus "detractores políticos"

El actor Roberto Palazuelos, es un posible candidato de “Va por México” para la gubernatura de Quintana Roo y ahora acusa a sus “detractores políticos” de intervenir su WhatsApp.

A través de su cuenta de Twitter, el reconocido empresario afirmó que sus enemigos políticos le tienen miedo, pues está subiendo en las encuestas de candidatos a la gobernatura en Quintana Roo.

“Son mis detractores políticos porque tienen miedo de que estoy creciendo demasiado en las encuestas y tienen miedo de que sus oscuros intereses se vean afectados”, aseguró.

Para finalizar, Roberto Palazuelos aseguró que, aunque le hagan “guerra sucia”, seguirá buscando la gubernatura de Quintana Roo.

Después de que hackearon mi WhatsApp queda claro algo: nos tienen miedo. pic.twitter.com/Eb4fSiOXQB — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) January 17, 2022

“Pero yo seguiré adelante, aunque me hackeen, aunque me hagan guerra sucia, hagan lo que sea, yo no me rajó, seguiré adelante por mi gente, porque yo soy el candidato de toda la gente”.

“Va por México” candidatos

Roberto Palazuelos se retiro del espectáculo para dedicarse a la política

Roberto Palazuelos podría ser candidato a la alianza “Va por México” integrada por los partidos políticos PAN, PRD y el partido local Confianza, que está alistando la elección de su candidato a la gubernatura de la entidad.

Desde el 13 de enero, la alianza en Quintana Roo inició su medición de encuestas para elegir a su candidato en las elecciones de 2022.

Los aspirantes a ser candidatos de Va por México en Quintana Roo son:

Roberto Palazuelos, empresario y actor, (por el PRD)

Diputada Laura Fernández (por el PRD)

Senadora Mayuli Simón (por el PAN)

Ante la noticia de su posible candidatura, Roberto Palazuelos dio a conocer que se retiraba del mundo del espectáculo, para concentrarse en la política.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.