¿Ricardo Salinas quiere ser presidente de México? esto dijo

El empresario Ricardo Salinas fue cuestionado respecto a si desea convertirse en presidente de México cuando termine la administración de AMLO y su respuesta sorprendió pues fue bastante contundente y directo al decir que no le interesa involucrarse en la política.

Fue a través de su cuenta de Twitter que un usuario le preguntó: "Don Ricardo, ¿le interesa la Presidencia de México?", a lo que el empresario respondió que no tiene interés alguno en ello.

"Nunca me ha interesado. Yo soy empresario. Los empresarios somos los que creamos la riqueza… desde el más pequeño hasta el más grande. Si queremos acabar con la pobreza hay que motivar a los jóvenes para que haya más empresarios, no más vividores del erario. ¿A poco no?", escribió en su cuenta de Twitter.

Internautas insistieron a Ricardo Salinas para que lance su candidatura

Tras su respuesta otra internauta cuestionó al presidente de Grupo Salinas, preguntándole por qué un empresario no podría ser una buen presidente, a lo que él de inmediato replicó:

"En México el pueblo quiere que lo rescaten y lo mantengan del dinero de la iniciativa privada, no quiere que lo pongan a trabajar", dejando más que claro que él no tiene interés en incorporarse a la política y luchar por alguna candidatura.

Cabe indicar que Salinas se ha caracterizado siempre por sus opiniones tan directas, a tal grado que suele estar envuelto en polémicas por sus declaraciones. Muestra de ello fue la respuesta que le dio a otro internauta, quien le indicó que Donald Trump, es un empresario y ex presidente de Estados Unidos, que pudo combinar ambas posiciones, a lo que Salinas no dudó en responder “No me compares”, dejando ver que se sintió ofendido por aquel comentario.

¿Qué empresas pertenecen al Grupo Salinas?

Es uno de los empresarios más ricos de México

Grupo Salinas cuenta con más de 88,000 colaboradores. Algunas de sus empresas son Banco Azteca, Elektra, TV Azteca, Totalplay, Italika, Grupo Dragón, UPAX, Tiendas Neto, entre otras. Es precisamente el empresario Ricardo Salinas Pliego quien es el presidente de Grupo Salinas.

