Ricardo Monreal sigue en contra de las encuestas en Morena

Pese a haber sido contemplado en la lista de “corcholatas” rumbo a las elecciones 2024, el senador de Morena, Ricardo Monreal, señaló que sigue en contra del proceso para seleccionar al candidato presidencial para dichos comicios en su partido político, que se realizará a través de encuestas.

Como se sabe, Ricardo Monreal ha señalado en diversas ocasiones que no existe piso parejo para los aspirantes presidenciales al interior de Morena, e incluso ha dicho que sus compañeros de partido están haciendo uso de cuantiosos recursos y están siendo asesorados.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, anteriormente Ricardo Monreal pidió a “las corcholatas” de Morena que no se distraigan de sus funciones debido a la búsqueda de la candidatura presidencial en 2024. Esto, en referencia a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

Ricardo Monreal no quiere encuestas

Les comparto la entrevista que me realizaron Ciro Gómez Leyva y Manuel Feregrino. En ella actualizo mi posición y decisión políticas, e informo sobre los preparativos de la plenaria de senadoras y senadores de MORENA.

https://t.co/W21LfU6Q4g — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 20, 2023

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Ricardo Monreal señaló que está contento por haber sido incluido en la lista de “corcholatas”, sin embargo, indicó que aún queda pendiente el asunto relacionado al proceso interno, pues está en contra de las encuestas internas.

“Yo desde ahora lo digo: he dicho que yo no creo en esa encuesta que hace el partido. O sea, el hecho de que me incluyan no quiere decir que renuncie a lo que yo piense o que yo pierda mi autonomía en mi quehacer legislativo, o que a partir de ahora soy el más fiel y obediente de las líneas del partido”, declaró Monreal.

Cabe señalar que las encuestas realizadas por diversas consultoras señalan que Claudia Sheinbaum es la corcholata favorita en Morena, posteriormente vienen Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Casi todas estas mediciones colocan en último lugar a Ricardo Monreal.

¿Cuántos años tiene Ricardo Monreal?

Las y los jóvenes enfrentan el reto de generar condiciones para un Mexico más justo y democrático. Es necesario renovar los liderazgos. Este año, en el Senado, intensificaremos los encuentros con los parlamentos juveniles, para acercarlos a la actividad legislativa y pública. pic.twitter.com/i3307qjLDI — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 20, 2023

Ricardo Monreal es un político de 62 años de edad, actualmente se desempeña como el líder de la bancada de Morena en el Senado y ha dicho que quiere ser el candidato presidencial de dicho partido político.

