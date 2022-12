Ricardo Monreal señala que fue excluido por AMLO rumbo a elecciones 2024

El senador Ricardo Monreal declaró que fue excluido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de la definición de la candidatura presidencial de Morena rumbo a las elecciones 2024, pues ha perfilado a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

En ese sentido, Ricardo Monreal señaló que no pretende enfrentarse con AMLO, ya que consideró que esto sería un “acto suicida” para sus aspiraciones políticas rumbo a dichos comicios. Sin embargo, reiteró que al interior de Morena no hay piso parejo para todos los aspirantes.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, Ricardo Monreal ha sido criticado por dejar entrever que podría presentarse como candidato presidencial de la oposición, ya que reconoció que ha tenido acercamientos con dicha fracción política, además de que tiene buena relación con ellos.

Ricardo Monreal no se enfrenta a AMLO

Argumentar, razonar. No usar la violencia ni insultos o descalificaciones. Utilizar el convencimiento, no la violencia. Estos fueron algunos consejos a las juventudes participantes del Parlamento Universitario en el @senadomexicano. pic.twitter.com/4Vq6U49rk0 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 3, 2022

En entrevista este sábado, Ricardo Monreal señaló que “no le puedo decir nada al Presidente. Decidí no enfrentarme a él porque no soy suicida y yo soy parte del movimiento aunque no les gusta a muchos, pero soy un hombre independiente de autonomía y criterio”, dejando entrever que hay roces en Morena.

Además, Monreal recalcó que AMLO ha perfilado a Claudia Sheinbaum como la candidata presidencial pues según el legislador ha mencionado a la mandataria capitalina hasta en 127 veces de manera positiva, mientras que a él se ha referido en una sola ocasión de manera positiva y muchas de manera negativa.

Anteriormente, se registraron muestras de rechazo hacia Ricardo Monreal en la marcha convocada por AMLO, que se realizó el pasado fin de semana, por lo que la dirigencia de Morena hizo un llamado a la reflexión para el senador, que también se ha enfrentado con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

¿Quién es el líder de Morena en el Senado?

Defiendo el derecho a tener voz propia, opinión autónoma y criterio racional. No soy coro de incondicionalidades ni tampoco partidario del pensamiento único, porque esa fue nuestra lucha.

No promovamos la hostilidad; he sido fundador, defensor y constructor de este movimiento. pic.twitter.com/fLAH6l84J4 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 2, 2022

Ricardo Monreal funge como coordinador de Morena en el Senado, aunque ha sido criticado por no apoyar reformas impulsadas por el gobierno federal, como la referente a la Guardia Nacional, donde se abstuvo de votar.

