Ricardo Monreal responde a Layda Sansores tras mensajes filtrados 

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, filtró una conversación entre el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y Alejandro ‘Alito’ Moreno, diputado y líder nacional del PRI, este martes 25 de octubre.

Durante su programa ‘Martes del Jaguar’, la gobernadora de Campeche difundió una conversación de WhatsApp en la que Monreal presuntamente apoyó a ‘Alito’ Moreno para promover un amparo para que no congelen sus bienes.

La conversación data de inicios de 2020, y en ella se ven las peticiones para promover el amparo y evitar que pierda sus bienes. “Sabes que estoy en tus manos y solo te la debo a ti, hermano”, escribió ‘Alito’ Moreno a Monreal luego de que dijera que avanzaría en el amparo.

El trabajo todo lo vence. Fuimos votados para no fallarle a la población y aquí estamos, de pie, discutiendo la Ley de Ingresos de la Federación. No caigamos en provocaciones. Busquemos la reconciliación. pic.twitter.com/GymBMd3kmZ — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 26, 2022

“El trabajo todo lo vence. Fuimos votados para no fallarle a la población y aquí estamos, de pie, discutiendo la Ley de Ingresos de la Federación. No caigamos en provocaciones. Busquemos la reconciliación”.

Meses después, a finales de 2020 y previo a las elecciones en Zacatecas (que ganó David Monreal, hermano del morenista), se lee como Monreal recrimina a ‘Alito’ Moreno por no hacer una alianza entre el PRI y Morena para afianzar el triunfo de su hermano.

“Quedamos que en tierra va hombre, y no hay alianza, por favor ??? Me impresiona tu falta de palabra conmigo, es lamentable. Me duele tu engaño, podría esperarlo de cualquiera, menos de ti”, dijo Monreal.

¿Qué presentó Layda Sansores?

#ÚLTIMAHORA | Layda Sansores, presentó en el #MartesDelJaguar una presunta conversación entre Ricardo Monreal y Alejandro Moreno, en el que tocan el tema de un amparo promovido por el dirigente del #PRI pic.twitter.com/wgIWPQdkQU — Azucena Uresti (@azucenau) October 26, 2022

“Hay un acto de corrupción similar al que estamos viviendo en Campeche (con el tema de Monreal)”, justificó Sansores, quien dijo que no difundió el contenido con mala intención, además aseguró que ella no espió sus conversaciones, sino que la información llegó a sus manos

La gobernadora dijo tener cerca de 337 conversaciones de WhatsApp vinculadas con Ricardo Monreal, y que tiene alrededor de 800 paquetes de información de otros funcionarios. La tensión entre Layda Sansores y Ricardo Monreal comenzó el sábado 22 de octubre.

