Ricardo Monreal responde a Bartlett tras comentarios sobre reforma eléctrica

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, hizo un llamado al “recato y la prudencia” a los servidores públicos de la CFE, un día después de que el titular de la empresa estatal, Manuel Bartlett, criticara a los detractores de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Bartlett defendió la propuesta de reforma constitucional en materia de energía y pidió leer bien la exposición de motivos que presenta “para no quedarse con información interesada y pagada de supuestos expertos”.

El director general de la CFE aseguró que el actual modo de operar del sistema eléctrico le cuesta a los más pobres en el país, y consideró que sus normas son injustas “hasta en la relación de empresas con empresas”.

Al respecto, el senador Monreal escribió en su cuenta de Twitter que aún debe esperarse a que la Cámara de Diputados, y luego el Senado, decidan sobre las modificaciones a la constitución, y aseguró que los legisladores actuarán con “responsabilidad y congruencia”.

Bartlett advierte a empresas eléctricas

Bartlett reafirmó que la reforma será un "borrón y cuenta nueva", y que la CFE controlará la electricidad.

En una conferencia de prensa el viernes, Manuel Bartlett subrayó lo propuesto por el presidente en su reforma, al insistir en que las grandes empresas consumidoras como Walmart, Femsa-OXXO, Telcel y Chedraui serán obligadas a comprar energía a la CFE, en caso de que la reforma sea aprobada.

Señaló que las sociedades de autoabasto se convirtieron en un mercado negro de la electricidad, lo que causó un impacto negativo en muchas actividades económicas del país.

“Es un mercado negro porque no compiten, realmente utilizan subsidios de la CFE al no pagar lo que corresponde. Al no pagar la red de transmisión del transporte, los hace hacer un negocio muy lucrativo.”

¿En qué consiste la reforma eléctrica de AMLO?

El presidente quiere quitarle poder y beneficios a las empresas que se autoabastecen de electricidad.

La reforma constitucional en materia de energía de AMLO, en lo general, fortalece a la Comisión Federal de Electricidad al concederle el permiso único de distribuir la energía producida en el país a través del sistema de transporte eléctrico nacional.

La CFE tendría el 54 % de participación en el mercado, mientras que las empresas privadas tendrían el 46 % de participación, aunque podrán seguir vendiendo su producción de energía a la comisión.

Los contratos de autoabastecimiento de las empresas antes mencionadas serán cancelados, según el presidente debido a que se aprovechan de grandes ventajas que les otorga la reforma energética de Enrique Peña Nieto.

La reforma eléctrica de AMLO también busca que el Estado sea el único que intervenga en la explotación y producción del litio, pero conservaría las concesiones ya otorgadas a la explotación de oro.

