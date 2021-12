Ricardo Monreal reiteró que competirá por la presidencia; no va por la CDMX

El senador de Morena espera ser el elegido para ser candidato a la presidencia de México/Foto: El Universal

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, reiteró que está decidido a participar para ser candidato a la presidencia de la República y descartó estar interesado en competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

Durante una entrevista según el medio Animal Político, el abogado y académico mexicano habló de una reciente encuesta que publicó el periódico Reforma, donde el senador se localizó en la segunda posición, después de la alcaldesa Clara Brugada, para ser el candidato de Morena para ser Jefe de Gobierno de la CDMX.

“No la voy a descalificar (la encuesta), pero yo estoy situado como se los dije antes, en luchar por la candidatura presidencial”, declaró, a pesar de que el propio presidente AMLO le ha recomendado a Ricardo Monreal apegarse a las reglas para elegir al candidato de su partido.

Ricardo Monreal insiste en querer ser candidato presidencial

Monreal quiere representar a Morena en las siguientes elecciones/Foto: El universal

A pesar de que una parte de los ciudadanos de la CDMX parecen estar de acuerdo en que Monreal sea candidato para ser Jefe de Gobierno, el político asegura que no va a renunciar a su deseo de querer ser elegido para la presidencia del país:

“Gracias a los vecinos a quienes fueron consultados y que opinaron por mí para la Ciudad de México, pero al agradecerles les puedo decir mi comprensión de que he decidido participar para la Presidencia de la República y no cambio de opinión, no me parece que deba de hacerlo”, señaló el senador.

En entrevista, aseguró que está decidido a participar en el proceso interno que lleve a cabo Morena para elegir a su candidato a la presidencia de la República. “No me aparto de ese ideal, de este propósito”, dijo Ricardo Monreal, quien no está conforme con la forma en la que su partido elegirá a su representante para las siguientes elecciones, como te hemos dicho en La Verdad Noticias.

Monreal no tiene otro plan si pierde la candidatura

El senador no está dispuesto a dejar sus aspiraciones políticas/Foto: Senado de la República

El morenista rechazó tener un “plan B” en caso de no obtener la candidatura presidencial de Morena. “No, soy un hombre que no anda en búsqueda de compensaciones. Estoy decidido a participar para la presidencia de la República y nada más”, afirmó.

“Quiero ganar a la buena y quiero estar ahí en un momento histórico para el país, para profundizar este régimen político y continuar con la transformación de las instituciones”, añadió Ricardo Monreal, asegurando que también desea ofrecer su experiencia.

