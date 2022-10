Ricardo Monreal podría denunciar a Layda Sansores

"Si la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, presenta conversaciones privadas, se presentará una denuncia en su contra”, advirtió el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Avila.

Esto en respuesta a la publicación de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores ( también de extracción morenista) dónde aseguró que presentará material contra Monreal en el próximo Martes del Jaguar.

Monreal Avila dijo que sería “ominoso” si se tratara de una intervención de comunicaciones.

“Actuaré conforme a la ley en el caso de que se presentara algún evento en mi contra. La ilegalidad no debe ser una clave del éxito político. La Constitución establece que la intervención de comunicaciones es ilegal”, dijo en conferencia de prensa desde el Senado.

Ricardo Monreal agradeció al presidente López Obrador

En la conferencia, el legislador le agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador que haya dicho que es “de mal gusto” que Layda dedique un programa contra Monreal.

“Agradecerle al presidente sin ningún empacho, coincido con él en el sentido de que no le conviene al movimiento ninguna división, coincido en que tenemos que estar unidos para enfrentar el futuro de la nación”.

También realizó un llamado a que en su partido prevalezca “la unidad por encima de la insidia y la infamia”, por lo que mandó un mensaje a la gobernadora de Campeche a no seguir “alterando” su relación.

“Hasta ahora yo había tenido una relación de respeto, me sorprendió que mencionara mi nombre porque no he tenido diferencias. No entiendo dónde se alteró la relación y no quiero que se siga alterando”.

Agregó que ha sido espiado en el pasado por los gobiernos del PRI y del PAN, pero nunca expusieron nada, por lo que “lo paradójico es que ahora cuando somos gobierno” se amenace con exhibirlo.

“Mis conversaciones con dirigentes políticos, con grupos parlamentarios, con personalidades distintas, pero eso no es lo grave, lo grave es cómo se actúa, y sin sentido se le aplaude”.

Agregó que hay “cientos de cuentas” en redes sociales que lo atacan todos los días, lo que ligó con la aspiración de Claudia Sheinbaum, quien por cierto tiene como aliada a Layda Sansores.

“Tienen 16 meses golpeándonos y voy a denunciarlo”, adelantó y dijo que gastan una “escandalosa cantidad millonaria para golpearme”, por lo que encargó un estudio forense para identificar dichas cuentas en redes sociales.

