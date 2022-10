Ricardo Monreal pide no “zopilotear” escaño de Faustino López

El senador de Morena, Ricardo Monreal, pidió respeto tras el fallecimiento de su compañero Faustino López, por lo que hizo un llamado a no “zopilotear” la vacante disponible tras la muerte de este senador. Por ello, pidió a los interesados postularse cuando concluya el ritual luctuoso por el legislador fallecido.

En ese sentido, Ricardo Monreal señaló que no respetar el fallecimiento de Faustino López sería un acto de deshumanización, por lo que reiteró el llamado para guardar respeto por este legislador, que murió junto a su esposa Pilar Hernández en un accidente carretero el pasado fin de semana.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, el propio Ricardo Monreal fue quien confirmó el fallecimiento del senador Faustino López y su esposa en un accidente carretero. Al día siguiente, AMLO expresó sus condolencias por este legislador durante su gira por Tamaulipas.

Ricardo Monreal resalta ausencias

El poder puede deshumanizar. Hoy acompañé al senador Faustino y a la Sra. Pilar, quienes emprenden su viaje a la eternidad. Noté ausencias: del partido al que sirvió por años, de legisladores, munícipes y del nuevo gobierno, a cuyo triunfo contribuyó. No olvidemos la gratitud. pic.twitter.com/4FOYn179JE — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 10, 2022

Ricardo Monreal declaró ante la prensa que notó ausencias en los servicios funerarios del senador Faustino López y su esposa, pues señaló que no hubo representantes del gobierno de Tamaulipas ni de otros compañeros legisladores, lo cual calificó como muy triste en declaraciones a su salida.

“Me causa mucha tristeza no ver a dónde formó toda su vida, su partido, sus dirigentes, no ver al gobierno que él construyó, no ver a legisladores incluso. Da mucha tristeza”, señaló Monreal. Cabe señalar que el legislador fallecido pertenecía al grupo parlamentario de Morena.

Cabe señalar que Ricardo Monreal es uno de los personajes al interior de Morena que ha levantado la mano para ocupar la candidatura por la presidencia de México en las elecciones 2024, de hecho, ha declarado que él es la mejor opción para contender en dichos comicios.

Ricardo Monreal y AMLO

Con tristeza, informo que el senador Faustino López Vargas (@FaustinoLopezV) sufrió un accidente, por lo que se decidió suspender el informe de la senadora Soledad Luévano. Deseamos que todos se encuentren bien. pic.twitter.com/2rX1RBTKT3 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 8, 2022

Ricardo Monreal tuvo un desencuentro con AMLO tras abstenerse a votar en la discusión sobre la reforma de la Guardia Nacional en el Senado, ya que el mandatario consideró que avaló a la oposición.

