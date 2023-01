Ricardo Monreal no participará en encuesta interna de Morena

El senador Ricardo Monreal declaró que no participará en el proceso interno de Morena para definir la candidatura presidencial de dicho partido político en las elecciones 2024 si persiste el método de encuesta para seleccionar al abanderado o abanderada en dichos comicios.

En ese sentido, Ricardo Monreal aclaró que no piensa abandonar Morena si no es designado como candidato presidencial para 2024. Además, dijo que está seguro de que podría vencer a las demás corcholatas de Morena en un proceso abierto, pese a que ha señalado que no hay piso parejo.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, recientemente Ricardo Monreal difundió un mensaje en redes sociales en donde lamenta que haya “cancha dispareja” al interior de Morena, pese a que fue incluido por la dirigencia de Morena en la lista de aspirantes presidenciales.

Ricardo Monreal se sentía perseguido

Dinámica conversación sobre la reforma electoral y la sucesión presidencial, con alumnas y alumnos de Monterrey (UDEM, TEC y Facultad Libre de Derecho). El debate y el diálogo construyen democracias firmes. https://t.co/F99mXnJdHr — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 27, 2023

Además, Ricardo Monreal señaló que antes de que fuera considerado oficialmente como un aspirante presidencial al interior de Morena, sentía que había ataques constantes en su contra. “Antes de que me incluyeran, me sentía como en una pesadilla por la persecución y la andanada de críticas y descalificaciones contra mí, y ahora me siento en un sueño irreal”, dijo.

“A pesar de que hayan anunciado la inclusión, el piso está disparejo, estoy horizontalmente inclinado en la última posición, porque han sido 18 meses de estar mencionando a los tres preferidos”, reiteró Ricardo Monreal, en referencia a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

Cabe señalar que las encuestas no favorecen a Ricardo Monreal, pues prácticamente todas las mediciones indican que va en último lugar entre las corcholatas de Morena, lo que indica que las posibilidades de ser candidato presidencial son mínimas.

¿Dónde está Ricardo Monreal?

#EnVivo Desde el Senado de la República, converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa. https://t.co/QfzRCXN4b7 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 25, 2023

Ricardo Monreal se desempeña como senador de Morena, de hecho, es el líder de la bancada del partido oficial en esta Cámara.

