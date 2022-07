Ricardo Monreal no participará en elección de consejeros estatales de Morena

Este viernes, Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, comentó que no participará en la elección de consejeros estatales de su partido, la cual se llevará a cabo este fin de semana en varias zonas del país.

“Decidí no participar, pudiéndolo haber hecho en la alcaldía Cuauhtémoc o en Zacatecas. He señalado esto, porque no quiero que se me involucre en ningún tipo de circunstancias que se susciten”.