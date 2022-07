Ricardo Monreal no competirá por candidatura de Morena si definen por encuesta

Morena tendrá que definir en poco menos de dos años quién será su candidato para la presidencia en 2024, buscando suceder a Andrés Manuel López Obrador, y Ricardo Monreal, que ya ha alzado la mano en otras ocasiones afirmó que no participará si la selección se hace por encuesta.

Mencionó que la razón de que se niegue a participar en una encuesta interna es porque no quiere declinar a favor de nadie, además de no tener el deseo de participar en ninguna farsa, aunque no mencionó si dejaría el partido.

“Si se insiste en una encuesta elaborada, cantada y organizada por el Partido, no tiene sentido participar, porque va a ganar quien quieren que gane”, comentó.

Afirmó que seguirá luchando dentro del partido para poder crear una transparencia y un proceso justo, ya que sus aspiraciones no se han acabado en busca de ir a la presidencia de 2024, aunque tiene muchos competidores a lado.

¿Qué cargo tiene Ricardo Monreal?

Monreal es parte del senado

Actualmente, Monreal ejerce como Senador por parte del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), donde tiene un puesto como coordinador del grupo parlamentario de su partido, además de ser coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Sin embargo, ha sido gobernador de Zacatecas, y militó en varios partidos como el PRI, PRD y PT, antes de ser de los primeros miembros de Morena, donde ahora lucha por un puesto en la campaña presidencial 2024.

Candidatos de Morena a la presidencia

Morena tiene varios precandidatos

Varias personas ya han alzado la mano para contender por el puesto de Morena en la boleta de 2024, aunque aún no se sabe con claridad quién será el elegido, personalidades del partido ya hablaron sobre sus intenciones.

Además de Ricardo Monreal, sus compañeros Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum son los que más fuerte suenan para la posibilidad de entrar a la candidatura, y los que cuentan con mayor respaldo de AMLO.

