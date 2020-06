Ricardo Monreal frena iniciativa para fusionar CRE, IFT y Cofece

El senador y coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, comunicó este domingo su decisión de frenar la iniciativa de reforma para fusionar la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencias para el Bienestar (Inmecob).

Monreal pospone iniciativa para crear Inmecob

Por medio de una videoconferencia, el senador expuso que la principal razón que lo motivó a frenar la iniciativa es para enriquecerla en un proceso de discusión y análisis con especialistas y empresarios.

Ricardo Monreal frena iniciativa para fusionar CRE, IFT y Cofece

"Libre de toda presión y con plena libertad de actuación solicitaré se posponga la presentación de la misma para que podamos construir una solución cimentada en el consenso y en los acuerdos, no en el enfrentamiento, no en la imposición", señaló en su mensaje publicado en redes sociales.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, sostuvo que "nunca es bueno apostar por la polarización ni por la confrontación, a todos nos conviene buscar caminos de entendimiento racional y senderos comunes de desarrollo, escuchar y reconducir no desmerece".

Y es que tras anunciar la iniciativa de reforma para modificar los artículos 27 y 28 Constitucionales para fusionar tres instituciones autónomas, expertos y organizaciones de la social civil criticaron la iniciativa y rechazaron su creación.

Someterá a análisis la iniciativa

Ricardo Monreal señaló que a lo largo de esta semana "he escuchado a analistas, especialistas, periodistas, a grupos sociales, a personalidades, también a personas del sector público y a grupos económicos, quienes en un intercambio respetuoso e inteligente de opiniones y de buena fe me han solicitado tiempo para el análisis y deliberación abierta, ya que se trata de una iniciativa de reforma constitucional trascendente".

Abunda en su mensaje "sé escuchar, intento actuar siempre con responsabilidad y busco la oportunidad, el mejor momento para que lo que haga repercuta en beneficio de la sociedad. También he escuchado críticas alejadas de la realidad, que comprendo, son producto de la polarización que vivimos, por ello es importante aclarar que no hay interés de crear un súper poder ni dar paso al autoritarismo ni a la concentración de funciones de estas instituciones en el Ejecutivo mucho menos eliminar su carácter de autonomía constitucional, por eso he decidido posponer la presentación de la iniciativa que se encuentra enlistada en la Gaceta de la Comisión Permanente, pendiente de su turno y del inicio del proceso legislativo".

#EnVivo Te platico detalles de la iniciativa que plantea la formación del Inmecob. ¡Comparte! Y espero tus comentarios. https://t.co/2nd5fxQulp — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 14, 2020

Importante atender temas del Covid-19 y el T-MEC

Por ahora, dijo el senador de Morena, es importante atender los temas relacionados con la pandemia del Covid-19, así como la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), "por una parte, seguir observando las indicaciones sanitarias y por la otra implementar, instrumentar todo el comercio internacional para la recuperación y la fortaleza del mercado interno", señaló.