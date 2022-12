Ricardo Monreal explica por qué votó contra el plan B de la reforma electoral

Ricardo Monreal explica por qué votó contra el plan B de AMLO

El senador de Morena, Ricardo Monreal, difundió un video para explicar los motivos que tuvo para votar en contra del plan B de la reforma electoral que fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que la propuesta inicial fue desechada en la Cámara de Diputados.

Ricardo Monreal indicó que su voto en contra no se trató de un asunto político, oportunista o coyuntural, sino que se trató de defender la Constitución Política de México. En ese sentido, reconoció que su decisión causó polémica pues es contraria a la postura de la mayoría parlamentaria de Morena.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, Ricardo Monreal votó en contra del plan B de la reforma electoral durante su discusión en el Senado, argumentando que no puede ir en contra de la Constitución. Lo anterior causó que el legislador sea duramente criticado al interior de su partido político.

Ricardo Monreal votó en contra

Les comparto el documento sobre mi voto particular respecto a la reforma electoral. Protesté para cumplir y hacer cumplir la Constitución; es mi deber. El veredicto final lo tiene el pueblo. pic.twitter.com/XPiJcQ46Is — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 19, 2022

Al respecto, Ricardo Monreal sostuvo que su voto en contra no fue por temas políticos, pues como se sabe, es uno de los aspirantes que buscan ser candidatos de Morena en las elecciones 2024, para suceder a AMLO. Esta candidatura se definirá en 2023 a través de una encuesta.

“El voto particular difiere de la mayoría, por el momento particular por el que pasa, pero no es un asunto político, oportunista o coyuntural, es la Constitución y en eso me sostengo”, explicó Ricardo Monreal a través de un video publicado en sus redes sociales este domingo 18 de diciembre.

Indicó que el problema fundamental de la democracia es persistir en ella, defenderla y asumir con todas sus consecuencias ser un hombre de leyes, defender la Constitución y el Estado de Derecho que los servidores públicos se comprometen a respetar y hacer respetar.

Te puede interesar: Aprueba Senado en lo general Plan B de reforma electoral

Ricardo Monreal y AMLO

La reforma electoral aún no ha sido aprobada, se encuentran pendientes de resolución definitiva. Por segunda ocasión revisaremos las modificaciones que la colegisladora realizó el viernes pasado, esto ocurrirá a partir del primero de febrero o en periodo extraordinario. pic.twitter.com/4VcO2gAsDf — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 17, 2022

Anteriormente, Ricardo Monreal señaló que se siente excluido por AMLO del proceso interno en Morena para definir la candidatura presidencial. De hecho, señaló que el mandatario perfila a Claudia Sheinbaum para dicho abanderamiento.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram