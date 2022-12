Ricardo Monreal el gran ausente en el encuentro de AMLO con legisladores federales

El gran ausente en el encuentro de senadores y diputados federales de Morena con el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el zacatecano Ricardo Monreal Ávila, quien no fue invitado, debido a que votó en contra del Plan B de la Reforma Electoral.

Aunque también en esta lista de invitados tampoco estuvo anotado el senador por Chihuahua, Rafael Espino, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, quien tampoco dio su voto a esta iniciativa de reforma del presidente.

La reunión convocada por el primer mandatario, a desarrollarse en Salón Tesorería, de Palacio Nacional, este martes 20 de diciembre, se da como una especie de agradecimiento a los legisladores federales de su partido por haber impulsado, sobre todo, por haber aprobado el paquete de leyes secundarias en materia electoral la semana pasada.

Los diputados federales, senadores de Morena y de otros partidos aliados se dieron cita muy temprano en un hotel cercano a la plancha de Zócalo capitalino y, a partir de las 10:30 horas comenzaron a dirigirse a la calle de Corregidora para ingresar al recinto histórico.

López Obrador en días pasados expresó no estar de acuerdo con que haya “una purga” al interior del partido, incluso, manifestó que le gustaría que Ricardo Monreal siga siendo el coordinador de Morena en el Senado de la República.

“A mi si me gustaría que él siguiera, porque si no nuestros adversarios van a hacer un escándalo. No, no, no, es que no pasas nada, ya cambió todo, un senador, un diputado, ya tiene que cuidar, su proceder”, dijo ayer en La Mañanera.

Sin embargo, ha dejado entrever su descontento con declaraciones como “el pueblo pondrá a todos en sus lugar” o “ya no es aquello de que yo hago lo que quiero, si haz lo que quieras, nada más que cuando vayas a pedir de nuevo el voto, le van a decir, toma tu champotón, así están las cosas”.

