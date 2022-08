Ricardo Monreal dice que México no tiene una "justicia de calidad"

Las capturas y liberaciones que se han dado en el fin de semana por parte del gobierno federal han sido criticadas por Ricardo Monreal, partidario de Morena y uno de los que busca ser candidato para el 2024, pero ahora habló abiertamente de la justicia en el país.

Mencionó que esta le ha quedado a deber en los últimos años a los mexicanos, y que se precisa que esta deje de actuar mediante "vendettas y guillotinas" contra de las personas, refiriéndose a los casos de Jesús Murillo Karam y Rosario Robles.

“Cuando la justicia es propia de arrebatos, cuando la justicia es propia de vendettas, cuando la justicia está al mejor postor, está como la justicia de guillotina, no funciona. La calidad de la justicia es mala y el deterioro social camina a pasos agigantados".

Sin hacer mención de estas personas, sí habló sobre que se debe respetar el debido proceso en los casos, continuando con los dichos de mala calidad en la justicia mexicana y las fallas que provocan injusticias y arrestos arbitrarios.

Aunque habló mal en un principio sobre todos, re retractó un poco sobre el nivel federal, afirmando que los gobiernos estatales y locales son los que más se prestan a este tipo de acciones que obstruyen la correcta aplicación de justicia en el país.

“La justicia federal se escapa un poco, pero las justicias locales están subordinadas a los gobernadores en la mayoría de los casos; no hay independencia, no hay autonomía, incluso no hay recursos que hagan posible la libertad y la autonomía".