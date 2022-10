Ricardo Monreal celebra ser reconocido por AMLO como “corcholata”

El senador Ricardo Monreal celebró haber sido contemplado como una de las “corcholatas” por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su conferencia mañanera. Incluso el legislador cantó un fragmento de la canción “Poco a poco” de Javier Solís, a manera de festejo.

Como se sabe, Ricardo Monreal ha sido una de las figuras políticas al interior de Morena que ha expresado abiertamente su deseo de ser el candidato presidencial en las elecciones 2024. De hecho, Monreal ha declarado que él es la mejor opción para esa contienda y aseguró que aparecerá en la boleta.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, Ricardo Monreal ha sido uno de los defensores del gobierno encabezado por AMLO, aunque recientemente señaló que sería conveniente revisar la estrategia de seguridad, pero resaltó que México recuperará la tranquilidad.

Ricardo Monreal canta de alegría

El presidente @lopezobrador_ dijo en la #mañanera que la oposición tiene 38 aspirantes a candidatos presidenciales, mientras que Morena solo contempla tres; refirió que su partido puede incluir hasta cinco aspirantes y mencionó a Ricardo Monreal y a Gerardo Fernández Noroña. pic.twitter.com/7aK3pKEblA — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) October 11, 2022

En ese sentido, Ricardo Monreal reconoció que le alegra que el presidente AMLO lo haya nombrado como uno de los aspirantes para la presidencia de México, pues significa un reconocimiento a sus capacidades políticas. Además, aseguró que “le va a ganar” a las demás corcholatas.

“No ha llegado, pero poco a poco me voy acercando a ti… a los tamales de chipilín. Estoy tranquilo… este fin de semana fue trágico y muy doloroso, pero hay que reponernos y al Presidente, digo, muchas gracias por referirme, porque su voz es muy potente y ahora con su referencia les puedo decir a los militantes de Morena que eso me permite que no me excluyan ni me descalifiquen", indicó.

Cabe señalar que, además de Ricardo Monreal, otras figuras políticas han alzado la mano al interior de Morena rumbo a las elecciones 2024, entre quienes destaca Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

Ricardo Monreal y AMLO

#VIDEO I 'La Cumbia Real', el nuevo tema musical que apoya a Ricardo Monreal ��������



¡A bailar!, ahora tocó el sonido de cumbia. "Tú ya sabes cuál, nosotros con Monreal", así dan muestras de cariño y apoyo al aspirante a ser candidato presidencial en 2024, @RicardoMonrealA. pic.twitter.com/ZStbeC0pyT — LA OCTAVA (@laoctavadigital) October 8, 2022

Ricardo Monreal y AMLO tuvieron un desencuentro debido a que el senador se abstuvo de la votación sobre la reforma de la Guardia Nacional, que finalmente fue aprobada. El mandatario consideró que Monreal validó a la oposición.

