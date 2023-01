Ricardo Monreal asegura que subirá en las encuestas rumbo al 2024

El senador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que su popularidad comenzará a incrementar en las encuestas que se realizan sobre los aspirantes presidenciales de su partido político, luego de que fue incluído por la dirigencia en la lista de las “corcholatas” rumbo a las elecciones 2024.

Ricardo Monreal señaló que se encontraba hasta abajo en las encuestas, donde figura en último lugar con respecto a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, debido a que la gente pensaba que “estaba vetado” por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Anteriormente, en La Verdad Noticias, se informó que Ricardo Monreal celebró que fue incluido en esta lista de “corcholatas” de Morena, e incluso calificó esta acción como “un gesto correcto”. En varias ocasiones ha asegurado que quiere contender por la presidencia de México en 2024.

Ricardo Monreal pide piso parejo

Les comparto mi entrevista con @Milenio. Dialogamos sobre el futuro en el 2024 y la próxima Plenaria en el @senadomexicano, entre otros temas. pic.twitter.com/BDpG9sl0t3 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 19, 2023

En ese sentido, Ricardo Monreal reiteró su llamado para la dirigencia de Morena para que haya piso parejo entre los aspirantes presidenciales al interior de dicho partido político. También agregó que él no está usando los recursos que, según el legislador, sí están invirtiendo los demás aspirantes.

“Estaba abajo en las encuestas porque la militancia creía que yo estaba vetado por el presidente; y los gobernadores, en lugar de darme piso parejo, me perseguían cuando iba a los estados, o me cerraban los salones o no me daban facilidades para poder expresar mi propuesta”, indicó Monreal.

Cabe señalar que Ricardo Monreal está en último lugar entre “las corcholatas” de Morena, según prácticamente todas las encuestas que se han realizado al respecto. Quien encabeza estas preferencias es Claudia Sheinbaum, seguida de cerca por el canciller Marcelo Ebrard.

Morena en 2024

Les comparto mi entrevista con Óscar @MarioBeteta. Conversamos sobre mi permanencia en MORENA, mi reunión con el presidente del partido y la visión de reconciliación para México en 2024. pic.twitter.com/cQlcBKmVoq — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 18, 2023

La dirigencia de Morena ha señalado que la candidatura presidencial para las elecciones 2024 se decidirá a través de dos encuestas que se realizarán este año, aunque no ha sido anunciada la fecha exacta para este proceso.

