Ricardo Monreal acusa guerra sucia en su contra dentro de Morena

Luego que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, anunció que en su programa Martes del Jaguar presentaría información que involucra al senador Ricardo Monreal, el líder la bancada de Morena en el Senado señaló que se trata del inicio de una guerra sucia de desprestigio en su contra.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el senador del Movimiento Regeneración Nacional declaró que la sucesión anticipada está provocando “guerras intestinas y esto puede poner en riesgo que nuestro movimiento ratifique su triunfo en 2024”.

“El hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es un inicio de la guerra sucia que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno”, declaró Monreal ante los medios de comunicación.

Ante la posibilidad de que la gobernadora de Morena revele alguna conversación privada que lo pudiera comprometer, el senador dijo estar muy tranquilo, porque sus conversaciones con los líderes de todos los partidos y todos los coordinadores siempre han sido en términos normales.

“En casi toda mi vida como opositor fui espiado ilegalmente y el espionaje lo cometía el PRI y el PAN, pero nunca mi propio partido; es inaceptable, inverosímil que nos estemos destruyendo al interior, pero eso es parte de esta campaña anticipada. Nosotros vamos a resistir, ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar, y todo espionaje ilegal lo vamos a denunciar con firmeza y contundencia”, declaró.

Asimismo, el morenista hizo un llamado a que prevalezca la prudencia, “porque si no es así, se va a iniciar un proceso de ruptura el interior”.

Ante las declaraciones del Senador, la gobernadora de Campeche se pronunció este domingo 23 de octubre en su cuenta de Twitter por donde señaló: “Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal”.

¿Qué cargo tiene Ricardo Monreal Ávila?

La sucesión anticipada está provocando guerras intestinas y esto puede poner en riesgo que nuestro movimiento ratifique su triunfo en 2024. Tengamos cuidado, para no adentrarnos en caminos sin retorno. pic.twitter.com/VwnYvf6IuT — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 23, 2022

El senador Ricardo Monreal Ávila, es el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en diversas ocasiones el morenista ha hecho público su deseo por ser candidato a la presidencia de México en las elecciones 2024.

