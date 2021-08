Ricardo Anaya reaparece y asegura que AMLO lo quiere “encarcelar” a la mala

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés reapareció en redes sociales, por donde compartió un video en el cual acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de quererlo meter a la cárcel y pronosticó que le van a iniciar un proceso por las declaraciones que ha hecho en contra Emilio Lozoya, ex titular de Pemex.

A través de un video compartido a través de sus redes sociales, el excandidato panista aseguró que no hay más argumentos que “dos testigos balines” en su contra.

“López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en el 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo”, dijo Anaya Cortés.

Cabe señalar que el video del panista llega después de que el excandidato presidencial retó al presidente a hacer consulta popular para considerar un 'ingreso básico' en lugar de las inversiones en obras como el Tren Maya.

Anaya acusa persecución política y señala a AMLO

En el video compartido en Twitter de poco más de siete minutos, Anaya Cortés acusó una persecución política en su contra, ya que dijo: “López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en el 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo”.

Agregó que el mandatario está “enojado” por los videos que comparte cada semana, los cuales aseguró ya rebasaron los 70 millones de reproducciones. “Le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor”, reiteró.

“A mí me quiere fregar por los dichos de un delincuente que es un corrupto y un mentiroso, y a sus hermanos no les hace nada, cuando ellos sí recibieron dinero”, indicó el panista.

Asimismo, el excandidato presidencial señaló que desde hace un mes se tomó directamente en Palacio Nacional la decisión de perseguirlo, pero se dieron cuenta de que había inconsistencias en la declaración de Emilio Lozoya, ex titular de Pemex, y para taparlas “cambiaron la declaración”, situación del cual dijo, tiene pruebas.

¿Dónde nació Ricardo Anaya?

Los videos de Anaya Cortés está causando revuelo en redes sociales.

El político y sociólogo, militante del Partido Acción Nacional nació el 25 de febrero de 1979 en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Fue candidato a la presidencia de México por la coalición Por México al Frente el PAN, PRD y MC en las elecciones federales de 2018.

Como dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, tras acusar a AMLO de quererlo meterlo a la cárcel, Ricardo Anaya Cortés anunció que estará fuera por una temporada.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!