A tres años de la contienda electoral, el excandidato presidencial Ricardo Anaya presenta balance sobre el gobierno de AMLO, y es que no se detiene al decir que es hora de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hable con la verdad a los mexicanos.

Ricardo Anaya dijo: “Al presidente le encanta dar informes, (con relación al Tercer Informe de Gobierno) como se cumplen tres años de su elección, mañana (jueves 1 de julio) desde ese Palacio nos va a volver a recetar un Informe. No tiene nada que presumir ni en seguridad, economía, salud, educación, combate a la corrupción”, escribió en Twitter.

Como se recordará en La Verdad Noticias, hace unos días Anaya dio permiso a AMLO para tomar caguama, "Yo tomo una victoria en CDMX", algo que causó memes en las redes sociales y ahora, vuelve a ser sensación al decir:

“Ya se nos fue medio sexenio. Es hora de que nos hablen con la verdad. De que el gobierno se haga cargo de sus torpezas y enderece el rumbo”, Ricardo Anaya presenta balance sobre el gobierno de AMLO.

Ricardo Anaya presenta balance sobre el gobierno de AMLO en Twitter

En sus redes sociales Ricardo Anaya presenta balance sobre el gobierno de AMLO y asegura que no podrá decir nada en su último informe.

Anaya Cortés resaltó que este gobierno no tiene nada que presumir en materia de seguridad, economía, salud, educación y combate a la corrupción.

“Son promesas incumplidas, mentiras y destrucción”, dijo el ex candidato presidencial,

Ricardo Anaya que hace meses fue criticado en redes sociales por meterse con las "caguamas". Pero en esta ocasión agregó: “aunque lo disfracen de transformación. A ver, esta no es la cuarta transformación. Es una destrucción, de cuarta. ¡Ya basta de pretextos!”.

El exlíder nacional panista citó una frase que dijo, ‘equivocadamente se atribuye a Angela Merkel’: “Los presidentes no heredan problemas, se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir. Culpar a los predecesores, es una salida fácil y mediocre”.

Anaya enlista promesas de AMLO

Ricardo Anaya presenta balance sobre el gobierno de AMLO donde muestra las promesas de campaña del ahora presidente.

En su cuenta de Twitter Ricardo Anaya presenta balance sobre el gobierno de AMLO, donde enlistó una por una las promesas de López Obrador en campaña hasta hoy, el panista comentó que la conclusión es simple: “No ha cumplido”.

Uno de los temas fue el precio de la gasolina, de 14 a 10 pesos el litro, refutó que actualmente la Magna se ubica en 20.49 y la Premium en 22.99 pesos. “Si Morena estuviese gobernando, la gasolina no costaría 14 pesos, costaría cuando mucho, 10 pesos el litro”, fue el compromiso de López Obrador.

Pero no fue el único, ya que también dijo que AMLO prometió bajar la luz y el gas. Para ello Ricardo Anaya presenta balance sobre el gobierno de AMLO donde muestra dos gráficas en las que se observan los incrementos que han tenido ambos servicios.

“En 2018 el precio promedio de la luz, en los primeros 75kWh. era de $0.79, para 2021 es de $0.85, según información de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.

Cuando Ricardo Anaya presenta balance sobre el gobierno de AMLO no solo se remite a la luz y gasolina, sino que también a los pobres, él señala sobre el lema de campaña “Por el bien de todos, primero los pobres”, que lejos de disminuir la pobreza, actualmente hay 10 millones más en esta situación.

Mostrando las cifras del Coneval, destacó que en 2018 se contabilizaron a cerca de 61 millones de pobres, y para este 2021, la cifra se ubica en 71 millones.

Tercer Informe de AMLO en materia de corrupción

Ricardo Anaya presenta balance sobre el gobierno de AMLO y los resultados en materia de corrupción.

Así mismo, el excandidato a la presidencia Ricardo Anaya también los pendientes en materia de combate a la corrupción y "los contratos de Felipa (Obrador), el dinero de Pío (López Obrador), las casas de (Manuel) Barttlet y las de Irma Eréndira (Sandoval)?” y expresó: “¡Ah, ya no hay corrupción. No me diga presidente!”.

En materia de seguridad, refutó que se esté pacificando al país como presume esta administración, pues “al contrario el actual gobierno, se perfila como el más violento en la historia reciente”.

En ese sentido, para ser más creíble mostró la portada del BBC News Mundo, del 22 de junio de 2021: "Masacre de Reynosa: qué se sabe del ataque que dejó 15 muertos en la ciudad mexicana el fin de semana". Y terminó por criticar la promesa presidencial de que el país crecería en promedio 4% anual.

“Aún antes de la pandemia hubo crecimiento de 0%, y con la pandemia -8.5%. A lo que sí está muy arriba del 4% es la inflación: qué tal ha subido el gas, el tomate, el huevo, la tortilla”, dijo el panista.

En materia de salud, Ricardo Anaya presenta balance sobre el gobierno de AMLO, en ese mismo sentido, donde dijo que contaría con un sistema como el de Dinamarca y Canadá, no obstante, el Coneval refiere que 60% de los mexicanos, seis de cada 10, no tienen acceso a servicios de salud.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!