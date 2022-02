Ricardo Anaya no se presentó en su audiencia con la FGR

Todo estaba listo para llevar a cabo la audiencia presencial de Ricardo Anaya en el Reclusorio Norte con la Fiscalía General de la República, pero el ex candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), no acudió al llamado, aunque su equipo de abogados su se presentó y afirmó que las acusaciones en contra de su cliente no son válidas.

Recordemos que la persecución legal contra el político mexicano inició cuando Emilio Lozoya los denunció por recibir sobornos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto para que aceptara la reforma energética y todo parece indicar que el dinero provenía de la empresa brasileña Odebrecht.

Uno de los argumentos que ha usado es precisamente la negación de su carpeta de investigación por parte de la FGR, pues señalan que está en pleno proceso y esto basta para que el funcionario público se niegue a presentar en las audiencias.

Audiencia de Ricardo Anaya se llevó a cabo sin él

No se presentó a la primera audiencia

Este lunes se llevará a cabo la audiencia inicial del panista y aunque estaba citado de manera presencial, éste no acudió como las autoridades se lo pidieron, lo que podría complicar la situación, aunque su equipo legal se presentó y alegó que las acusaciones no tienen fundamentos.

Ante esto, la FGR está intentando que el juez que lleva el caso ordene detención y prisión preventiva en contra de Ricardo, ya que el objetivo es abrir un proceso en su contra.

En este momento se tiene que esperar al desarrollo de la primera audiencia para poder proceder legalmente por delitos de cohecho, lavado de dinero y también por asociación delictuosa por presuntos sobornos.

Es importante mencionar que los delitos que le imputan suman 30 años de cárcel, y quiere librarse del peligro de pisar la cárcel.

¿Cuál es la edad de Ricardo Anaya?

El político es originario de México

El político mexicano tiene 42 años de edad; nació el 25 de febrero de 1979 en Naucalpan de Juárez y desde muy joven empezó con la carrera política, aunque por mucho tiempo no estuvo viviendo en México.

En La Verdad Noticias dimos a conocer todos los detalles de cuando posponen la audiencia de Ricardo Anaya al 14 de febrero, pero tampoco se presentó a ella.

