Ricardo Anaya hace llamado para votar en contra del reforma eléctrica de AMLO

En un video compartido a través de redes sociales el panista Ricardo Anaya hizo un llamado para votar en contra y rechazar la reforma eléctrica propuesta por el presidente de México, Andres Manuel López Obrador (AMLO).

Aseguró que el presidente está tratando de convencer a los ciudadanos de sus “ideas viejas” y que a los legisladores ya los amenazó para que la acepten. Además recordó que tiempo atrás prometió que si llegaba al poder el costo de la gasolina sería de 10 pesos.

El panista aseguró que es “una decisión sobre el tipo de país que queremos ser”, señalado que existen dos visiones en cuanto a la Reforma Energética, pues mientras el presidente cree en los monopolios, hay otras personas que tiene una postura contrario y quieren que “haya competencia”.

“López Obrador quiere que la CFE, un monopolio del gobierno, genere la electricidad. Nosotros queremos que haya competencia. La CFE genera electricidad quemando combustóleo y ve cómo contamina el aire que respiran tus hijos. Nosotros queremos que se usen los rayos del sol y la fuerza del viento por dos razones: es más barato y no contamina”, indicó Anaya.

Ricardo Anaya aseguró que las idea de AMLO son “viejas”

El político aseguró que el problema del presidente no es su edad, sino sus “ideas viejas”, asegurando que el país ha cambiado en los últimos años.

“Andrés Manuel, el México de hoy no es el México de tus recuerdos ni de tus obsesiones. Ya te lo dije, Andrés Manuel, el problema no es tu edad, el problema es que no entiendes el mundo y tus ideas son viejas. Como López Obrador no tiene argumentos, a ti te trata de convencer con promesas; y a los diputados, con amenazas”, afirmó.

Anaya pdio a los legisladores que “no se dejen intimidar” “No caigan en sus trampas: no se trata de escoger entre Lázaro Cárdenas y Carlos Salinas. ¡Eso es tener los ojos en la nuca!” señaló. Recordemos que semanas atrás Anaya aseguró que AMLO lo quiere “encarcelar” a la mala.

¿Qué es la Reforma Energética?

El político aseguró que debe existir competencia en la generación de energía eléctrica

De acuerdo con el presidente la Reforma Energética es un paso decidido rumbo a la modernización del sector energético de nuestro país. De ser aprobada la Comisión Federal de Electricidad (CFE) será una institución con personalidad jurídica propia, es decir, será un organismo del Estado.

Además si se aprueba la reforma eléctrica de AMLO desaparecerán las subsidiarias anteriores y quedará un solo órgano encargado de la generación, distribución y administración de la energía eléctrica, y es precisamente por esto que el panista Ricardo Anaya está en contra, pues asegura debe de haber “competencia”.

