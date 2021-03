Ricardo Anaya deja el automóvil y viaja en transporte público

Ricardo Anaya continúa su gira por mil municipios de México, una vez que el panista va en busca de la candidatura a la presidencia 2024. Como parte de su recorrido hoy determinó viajar en combi y Metro.

El trayecto de Ricardo Anaya fue desde Ixtapaluca, Estado de México, hasta la Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX).

Ricardo Anaya compartió un video en redes sociales sobre su viaje con Yadira, una integrante del personal médico que aplica pruebas COVID-19, que vive en Ixtapaluca y trabaja en la clínica 41 del IMSS en la colonia Lindavista.

Ricardo Anaya buscará la presidencia en 2024

Ricardo Anaya viajó en combi y Metro

El político panista contó que su recorrido comenzó a las 4 de la mañana, hora a la que se levanta Yadira para ir a trabajar y llegar a las 7 a la clínica.

A las 4:30 salieron de la casa y caminaron 30 minutos para llegar a las 5 a la base de combis que los lleva a la estación Santa Martha Acatitla de la Línea A del Metro.“La gente va cansada, pero siempre muy amable con nosotros”.

A las 5:45 horas, Anaya y Yadira llegaron al Metro. El panista comentó que de nada sirve si una persona trata de cuidar la sana distancia si en el transporte público la gente va amontonada.

Después de Santa Martha, se trasladó a Pantitlán de la línea 1, de ahí a Balderas transbordó a la línea 3 para llegar a 18 de Marzo, y ahí otro transbordo para llegar a Lindavista.

“Por cierto, me dio muchísimo gusto ver que no hay una sola persona que le haga caso a López Obrador en su locura de no usar el cubrebocas. Todo mundo lo trae puesto”

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Anaya agradeció al personal médico por su trabajo durante la pandemia y a Yadira por gastar una cuarta parte de su día en el transporte público.

