Ricardo Anaya condiciona su declaración lanzando reto a AMLO

Este miércoles 25 de agosto el ex candidato Ricardo Anaya retó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); promete presentarse a declarar si los hermanos del mandatario, Pío y Martín López Obrador, lo acompañan al Reclusorio Norte, lugar en donde fue citado el ex panista.

“Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín, y que nos den el mismo trato”.

Fue a través de un video publicado en su cuenta de Twitter que el político mexicano condiciona su declarar, acción que generó polémica entre los usuarios de redes sociales.

Así mismo dijo que no existen investigaciones en contra de la familia del mandatario pese a que recientemente otro hermano de AMLO recibió supuesto soborno y las imágenes del momento rápidamente se viralizaron en internet.

El panista afirmó que saldría de México

Además de lanzar el controversial reto al actual presidente de la República, el ex candidato hizo fuertes afirmaciones en el video.

En un momento de la cita aseguró que AMLO lo quiere encarcelar, ya que según él, buscan encarcelarlo el mismo día y tratan de imponer una pena en su contra de 30 años de cárcel y por este motivo, dijo que saldrá de México.

“Que te quede bien claro Andrés Manuel: no me escondo ni huyo; doy la cara y me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando”.