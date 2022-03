Ricardo Anaya compartió video en Twitter, criticó precio de la gasolina

Anaya compartió video en Twitter, criticó precio de la gasolina

El ex candidato presidencial Ricardo Anaya recurrió a su perfil de Twitter para compartir un nuevo video, donde dio su postura con respecto al precio de la gasolina, pero el político volvió a criticar al mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que, el político panista desmintió que él haya dicho que ya no tenía sentido sacar petróleo, debido a los precios que se han disparado y expresó: "Yo dije que este es el momento de sacar petróleo y venderlo". Comentó Anaya, de igual forma volvió a compartir un video anterior de aquellas declaraciones.

En La Verdad Noticias te informamos que Anaya no se presentó en su audiencia con la FGR, pues el 14 de febrero de este 2022 tenía una cita en el Reclusorio Norte, pero el ex candidato no acudió al llamado. Cabe mencionar que la persecución legal surgió porque Lozoya lo denunció por recibir sobornos.

Ricardo Anaya se defiende en un video en Twitter

¿Por qué prometió AMLO en campaña que la gasolina costaría 10 pesos por litro? Por mentiroso, porque quería que votaras por él, porque el poder y la popularidad son lo único que le importa. Aquí mi respuesta a las mentiras de los últimos días. �� pic.twitter.com/mrUCKUHJEB — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) March 21, 2022

En el video Anaya se cuestionó sobre guardar petróleo para las nuevas generaciones, por lo que compartió que las principales marcas de autos ya anunciaron la fecha en la que no volverán a producir vehículos movidos por gasolina. De igual forma recordó la reunión de líderes mundiales en Glasgow que el acuerdo fue lograr cero huella de carbón en 25 años.

El político habló sobre la postura de Obrador y expresó que prometió que la gasolina iba a costar 10 pesos y aseguró que la promesa no se cumplió. El panista comentó que se debe aprovechar el petróleo con inteligencia, dejar las ideas viejas y mirar al futuro.

También comentó que el gobierno se debe dejar ayudar por quienes tienen las mejores tecnologías, sin que deje de ser nación. Por otra parte, han informado cuál es el precio de la gasolina y diésel para hoy martes 22 de marzo.

¿Qué fue lo que hizo Ricardo Anaya?

Político mexicano

El 17 de julio del 2020, Emilio Lozoya, ex director de Pemex, fue extraditado y cerró un acuerdo con la FGR para afrontar sus procesos judiciales, se volvió testigo colaborador en el caso de Odebrecht, que implicó actividades ilícitas a Peña Nieto, Luis Videgaray y algunos legisladores como Anaya.

El político Ricardo Anaya compartió un video en Twitter y comentó que los delitos que se le acusan suman 30 años de reclusión. Pero, debido a que no se presentó a la audiencia ante la Fiscalía, se pone en vías de convertirse en prófugo; su abogado pidió prórroga para justificar la ausencia del ex candidato.

Con información de Aristegui Noticias.

