Ricardo Anaya celebra el revés de la oposición a la reforma eléctrica de AMLO.

El excandidato a la presidencia de México, Ricardo Anaya, indicó que la oposición unida le sirve mucho al país, debido a que evitó la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fuera aprobada y que ahora la próxima lucha es defender al Instituto Nacional Electoral (INE).

“La oposición unida le sirve mucho a México y eso que aprendimos sirvió para frenar otra necedad del presidente y de su gobierno. La reforma eléctrica no alcanzó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Una iniciativa que iba a causar mucho daño”, dijo el político.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Ricardo Anaya Cortés señaló que no se debe cantar victoria, ya que ahora AMLO tratará de engañar diciendo que no puede bajar precio de la luz, pues no pasó su reforma en la Cámara de Diputados.

Necesario que la oposición siga unida, dice Ricardo Anaya

La oposición UNIDA le sirve mucho a México. La ley Bartlett iba a causar muchísimo daño, porque pone la energía cara y sucia por encima de las energías limpias.

La próxima batalla es defender al INE. La oposición debe seguir UNIDA para servirle a México. pic.twitter.com/YUl39qBmfk — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) April 18, 2022

“Lo cual es totalmente absurdo, porque lo que quería hacer era generar electricidad cinco veces más cara, no más barate, además de que es contaminante”, expresó. El panista Ricardo Anaya reafirmó que es necesario que la oposición permanezca unida, ya que esto es la clave para sacar a Morena de la presidencia, porque ha dado resultados pésimos.

“Queda claro que la unidad es la clave para sacar a México del desastre al que Morena lo ha llevado. Ya no hay duda de que sí podemos derrotar a Morena. En 2024 lo vamos a sacar”, amagó Anaya Cortés.

La próxima batalla es defender al INE: Anaya

La Verdad Noticias informa que, el panista apuntó que la próxima lucha es defender al INE, pues señaló que acabar con el organismo electoral es terminar con la democracia de México. Ayer, el PAN, PRI, PRD y MC votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, por lo que esta no alcanzó los votos suficientes para ser aprobada.

