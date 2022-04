Revocación de Mandato: Claudia Sheinbaum anuncia Ley Seca en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que este fin de semana habrá Ley Seca en las 16 alcaldías capitalinas debido a la consulta de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria capitalina detalló que la restricción para la venta de alcohol iniciará la tarde del sábado 9 de abril, y terminará hasta las 12:00 horas del domingo.

Destacó que la Ley Seca aplicará únicamente para los negocios dedicados a la venta de alcohol; sin embargo, adelantó que el jueves se publicarán los lineamientos detallados de la restricción en la Gaceta Oficial capitalina.

Claudia Sheinbaum sobre la Ley Seca

#LaMedianera Comenzaron las acciones para mejorar la movilidad y eliminar corrupción en la policía de tránsito. Ayúdanos a denunciar en 5552089898 o en @UCS_GCMX https://t.co/jwpxrRfemt — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 5, 2022

"Se va a hacer para la venta y probablemente en los establecimientos no, en los restaurantes, etc. Pero en la venta sí va a haber a partir del sábado en la tarde y el domingo (...) es en toda la ciudad, se hace normalmente en días de elecciones", dijo.

Sheinbaum mencionó que mañana se informará también sobre el operativo de vigilancia y seguridad que se implementará durante la consulta. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en la consulta de revocación de mandato.

"Desde mi perspectiva hay muchísimo entusiasmo, entonces, hacer un llamado a la participación de la ciudadanía", finalizó la jefa de gobierno de la CDMX sobre la consulta de participación ciudadana.

AMLO reta a los opositores

Revocación de Mandato: Claudia Sheinbaum anuncia Ley Seca en CDMX

El presidente Andrés Manuel López (AMLO) retó este lunes a los opositores para que salgan a votar en la Revocación de Mandato, y con ello expresar en las urnas su posición en contra de su gobierno.

“Soy partidario de que se garantice la libertad de expresión como ayer que salieron a manifestarse quienes no están a favor de que se lleve a cabo la revocación, y fíjense, lo que no quieren es que yo me vaya, quieren que me quede, si no me quieren, por qué no van a votar en contra”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.