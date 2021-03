El escándalo de la “Casa Blanca” del ex presidente Enrique Peña Nieto y la polémica ex primera dama de México, Angélica Rivera ‘la Gaviota’, revive este 2021. Un juez de control vinculó a proceso a tres ex funcionarios de la secretaría de la Función Pública (SFP), por haber “desaparecido” el expediente del caso que indignó a México.

La acción legal tiene lugar luego de que varios ex funcionarios señalaran de que antes de que terminara la administración del priísta, sustrajeron el expediente original por una copia de la versión pública.

La compra de la “Casa Blanca” fue hecha por Angélica Rivera y el escándalo la llevó a dar una explicación pública no pedida que agravó la situación para la pareja presidencial, sumado a la imagen de corrupción que reinó en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Varias denuncias se hicieron presentes en contra del entonces presidente de México; se habló de multimillonarios desvíos de recursos públicos de gobernadores como Javier Duarte de Ochoa (Veracruz) o César Duarte Jáquez (Chihuahua).

Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera se casaron antes del sexenio priísta

“Casa Blanca”: Escándalo de EPN y la ‘Gaviota’

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer todos los detalles sobre el polémico caso de la compra de la “Casa Blanca” que indignó a México y que el entonces presidente Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, la ‘Gaviota’, trataron de mantener “bajo el agua”.

La investigación de la compra de la Casa Blanca cimbró al gobierno priísta señala que la propiedad se encuentra en Lomas de Chapultepec, una de las zonas residenciales más lujosas de la CDMX.

El escándalo fue destapado en 2014 por el portal Aristegui Noticias y la noticia estaba bien cimentada con investigaciones de medios internacionales.

Angélica Rivera dijo durante una entrevista que le decía a sus hijos: “Los Pinos nos será prestado sólo seis años y que su verdadera casa, su hogar es esta”, (en Lomas de Chapultepec).

La Casa Blanca mexicana fue adquirida por la entonces primera dama por la cantidad de 86 millones de pesos.

Casa adquirida por Angélica Rivera y Angélica Rivera

Gracias a la investigación hecha por el grupo de periodistas, se supo que la casa fue construida para Angélica Rivera luego de que Enrique Peña Nieto anunciara su compromiso amoroso con la ex actriz.

Los periodistas lograron establecer que la lujosa casa era resguardada por el Estado Mayor Presidencial desde 2012.

Cuando la noticia se dio a conocer, se desató una ola de indignación en México y desató el enojo en contra de Enrique Peña Nieto y su entonces esposa, Angélica Rivera.

Explicación de Angélica Rivera sobre la Casa Blanca

A través de un video, Angélica Rivera se mostró indignada por las especulaciones en su contra y aseguró que ella era la propietaria del inmueble y que lo había adquirido con el dinero que logró hacer durante sus 25 años de trabajo como actriz en Televisa.

Lejos de tranquilizar la situación, las palabras de la Gaviota enfurecieron al pueblo mexicano; Enrique Peña Nieto salió a dar la cara y admitió que se equivocó al dejar que Angélica Rivera diera una explicación.

Supuestamente la compra de la Casa Blanca mexicana se canceló y el presidente ofreció disculpas a México por “ese error”.

Al finalizar su sexenio, Enrique Peña Nieto confesó que la casa la compró como “un asunto de matrimonio” junto a Angélica Rivera. Declaraciones que lo evidenciaron nuevamente; el presidente había mentido públicamente.

Los ex funcionarios acusados actualmente son señalados por haber sustituido el expediente de la Casa Blanca, el polémico caso que cimbró al gobierno de Enrique Peña Nieto y a Angélica Rivera, cuando el ex priísta terminó su sexenio.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Google News para mantenerte informado.