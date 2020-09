Revista de EU dice que Felipe Calderón declaró fracaso de su narcoguerra

La revista VICE NEWS publicó que el expresidente Felipe Calderón confesó en 2011 al entonces viceprimer ministro británico Nick Clegg, que su narcoguerra era imposible ganarla y que la única opción viable era la legalización de las drogas.

De acuerdo con la publicación en inglés, el entonces presidente mexicano hizo los comentarios a Nick Clegg el 29 de marzo de 2011, durante la visita del político británico a la capital mexicana en gira de trabajo.

Me dijo, ‘¿Crees que alguna vez habrá una venta regulada de las drogas en Reino Unido o en América? Porque he llegado a la conclusión –y recuerdo que lo dijo con tal emoción- de que hemos pasado años tratando de llevar a cabo esta guerra contra las drogas que no es posible ganar. Nunca ganarás a menos que puedas estrangular la criminalidad moviéndote hacia la regulación de las drogas, relató Nick Clegg a la publicación.

Esa conversación- añadió Clegg a VICE NEWS quien presionó para que Reino Unido tuviera una política más liberal sobre las drogas- lo convenció de que legalizar las drogas era la única respuesta sensible ante la creciente demanda global.

Felipe Calderón niega todo

“Me causó una enorme impresión”, subrayó Clegg, comisionado de la Comisión Global para la Política sobre las Drogas y vicepresidente de Asuntos Globales y Comunicación de Facebook en Palo Alto, California, Estados Unidos, donde actualmente reside.

Y añadió: realmente me impactó. Era alguien que realmente había vivido la guerra contra las drogas, y que había llegado a la conclusión de que nunca se iba a ganar.

Por su parte el expresidente Felipe Calderón negó haber declarado que era imposible ganar la guerra contra el narcotráfico.

Apenas entró al poder, Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico

“Nunca dije, ni he sostenido la aseveración 'guerra contra el narco era imposible de ganar'”, aseveró en una carta, en respuesta a la entrevista publicada por Vice News a Nick Clegg, quien fue viceprimer ministro británico entre 2010 y 2015.