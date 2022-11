Revira el PRI a MC y acusa a Samuel García de retener recursos a municipios

"Suena un poquito a venganza" aseguró el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso federal, Rubén Moreira, en referencia a la presunta retención desde el 31 de octubre de recursos federales a varios municipios de Nuevo León por parte del gobernador de la entidad, Samuel García, de Movimiento Ciudadano.

Las acusaciones contra García no terminaron ahí pues durante una reunión entre líderes y diputados locales y federales del partido se le culpó de dañar directamente a varios municipios al causar estragos en sus finanzas pues tienen "una capacidad económica modesta" de acuerdo a Moreira.

"Ya no tienen recursos para sus patrullas, ya no tienen recursos para sus sueldos, el gobernador no puede confundir una cosa con otra", sentenció.