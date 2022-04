Revelan confesión de Lozoya: Peña Nieto me pidió resolver "el pago" a Anaya

Recientemente Milenio reveló el contenido de una denuncia con fecha de agosto de 2020 en donde que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, actualmente en prisión por cargos de corrupción, declaró que el ex presidente Enrique Peña Nieto le pidió personalmente pagarle a Ricardo Anaya un soborno para que su bancada votara a favor de la reforma energética y sus leyes secundatarias.

De acuerdo a dicho medio, en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, el ex director de Pemex relató que tuvo una reunión con el entonces presidente en 2014 en la que le dijo que consideraba al integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) como “un aliado natural” para la aprobación de las reformas.

En meses pasados, la Fiscalía General de la República indicó que Anaya encubrió un presunto soborno al ex director de Pemex con “préstamos” a su esposa, Carolina Martínez Franco por la cantidad de más de 5 millones de pesos.

Emilio Lozoya señala a Peña Nieto

Actualmente está en prisión por cargos de corrupción.

“Encontrándonos Enrique Peña Nieto y yo en el primer piso de dicha casa, el entonces Presidente de la República me pidió resolver ‘el pago pendiente a Ricardo Anaya Cortés por su voto favorable a la reforma constitucional’ (…) me comentó que Anaya era un aliado natural para la aprobación de las reformas, en particular la energética, porque ‘le encantaba el dinero’”, declaró el ex funcionario, según cita Milenio.

De acuerdo al ex director de Pemex, en dicha reunión el ex presidente también le dijo que Anaya “se había comprometido a sacar adelante las leyes secundataria”, pero que supuestamente necesitaba darle dinero, pues dijo “los del PAN no daban paso sin huarache”.

Cabe señalar que estas declaraciones se dieron a conocer luego que el ex candidato presidencial del PAN negó haber sido sobornado.

¿Qué pasó con Emilio Lozoya?

Los delitos que se le imputan son asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El ex director de Pemex fue detenido en una zona residencial de alto poder adquisitivo de Málaga, España, en febrero de 2020, sin embargo fue declarado en libertad condicional. El exfuncionario enfrentó un proceso por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el pasado 26 de enero, un juez de control ordenó que el político permanezca en prisión preventiva por el caso de Odebrecht. Actualmente, Emilio Lozoya permanece en prisión.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!