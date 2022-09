Revela AMLO que 20 empresas deben 100 mil mdp de impuestos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que hay 20 empresas nacionales y extranjeras que no van al corriente en el pago de sus impuestos, cuyo monto por este adeudo asciende aproximadamente a 100 mil millones de pesos.

Desde Palacio Nacional, el titular Ejecutivo indicó que en breve sostendrá una reunión con la directora del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, y el responsable del área de Grandes Contribuyentes, Antonio Martínez, para revisar el estatus de cada una de ellas.

"Me dieron a conocer una lista de quiénes se están rezagando. Hay como unos 20 ó 30 que no han pagado, que deben, son empresas nacionales y también extranjeras; vamos a hacer una revisión, en algunos casos es porque no se habían realizado auditorías”.

No condonarán a grandes empresas

Señaló que en su gobierno no se condonará impuestos a las grandes corporaciones económicas y financieras empresas, insistió en que “somos diferentes”.

López Obrador comentó que si los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales abonarán a “seguir manteniendo finanzas públicas sanas para continuar con el apoyo a la gente y para no contratar deuda, no endeudar al país y hasta ahora vamos

Descartó que en esta lista se encuentre Grupo Salinas, ya que con Ricardo Salinas Pliego “está en otra lista” y se está buscando llegar a un acuerdo, “sin imposición ni autoritarismo”.

“Se está buscando un arreglo, se está llegando a un acuerdo. No está ahí Azteca o Grupo Salinas, estamos hablando de otra lista, esto ya se está trabajando se está buscando un acuerdo se está haciendo una revisión general, ya hay juicios que son cosas juzgadas, ya la corte resolvió sin embargo hay otros y lo que se busca es llegar a un acuerdo sin que haya imposición y autoritarismo, sino buscar conciliación, aclaró.

El político tabasqueño aprovechó para exhortar a aquellos morosos a pagar sus impuestos en tiempo y forma, “yo les aconsejo que paguen, porque además ya ésta defraudación fiscal es de carácter penal, ya cae en la esfera de lo penal”.

“En general, por eso no puede haber excepciones, porque imagínense si alguien no paga, ¿qué se va a pensar?, de que, o tiene mucha influencia o hubo un arreglo en lo oscurito”.

Comentó que con la política económica implementada en su gobierno se ha logrado que México sigue siendo atractivo a la inversión extranjera y pese a la crisis por la guerra entre Rusia y Ucrania el peso mexicano resiste.

“Estos datos los tienen los financieros, saben bien cómo estamos, cuánto es nuestra deuda con relación al producto, cuánto crece, si tenemos capacidad de pago, si tenemos ingresos, si se gasta más de lo que ingresa. Y no, les puedo mostrar de que esto va a acorde con nuestro ejercicio presupuestal, no hay subejercicio y tampoco hay excesos o superávit, de que estemos gastando más de lo que tenemos de ingresos”, indicó.



