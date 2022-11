Retiran publicidad de AMLO del metro por no estar autorizada

Guillermo Calderón, director del Metro, dio a conocer que el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México no autorizó que se instalará propaganda relacionada a la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual se planea realizar este domingo 27 de noviembre. Ante esta situación, el encargado de Metro aseguró que se quitará.

“Decir contundentemente no, no la autorizó el Metro. No la autorizó aún el área encargada de hacer estas autorizaciones y lo que hemos instruido es que se haga su retiro”, indicó el funcionario del transporte público de la CDMX, durante una conferencia de prensa en la cual se realizó el recorrido para supervisar el ensamblaje de los nuevos vagones de la línea 1.

Apenas el miércoles, la senadora del PAN Kenia López denunció con pancartas la instalación de la propaganda. La senadora afirmó “Soy de la Ciudad de México y tengo la obligación legal y moral de defender a los capitalinos ante los pésimos gobiernos que están sucediendo en esta capital. Si los senadores de Morena dejaran sus privilegios y se subieran al Metro verían esto".

¿Cuándo es la última marcha de AMLO?

Los panfletos serán retirados de las instalaciones del metro

El presidente ha llamado a sus seguidores a la que aseguró que podría ser la última marcha en la que participará. El contingente se reunirá en el Ángel de la Independencia y se movilizará hasta el Zócalo de la Ciudad de México, el evento igual es realizado como una celebración a sus cuatro años de gobierno, los cuales se cumplen el 1 de diciembre.

¿Por qué AMLO convocó a una marcha este domingo?

El presidente ha convocado para este domingo una marcha desde el Ángel hasta el Zócalo

El mandatario aseguró en una de sus conferencias de prensa matutinas, que realizó una encuesta entre la gente y que ellos le dijeron que realizara la manifestación el domingo 27 “para que más puedan asistir”, por lo que López Obrador eligió esa fecha para festejar su cuarto informe de gobierno.

