Resumen de la Mañanera de AMLO, viernes 7 de enero de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este viernes 7 de enero en su conferencia mañanera desde Ciudad de México (CDMX), aseguró que presentará formalmente un Plan de Austeridad al Instituto Nacional Electoral para que ahorre y tenga recursos en la organización de la consulta de Revocación de Mandato en abril de este año.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, consideró que si hay austeridad en el uso de recursos públicos se liberan recursos. “Vamos a presentar formalmente esta propuesta, queremos que se instalen las casillas en todos los pueblos para que participen", explicó.

López Obrador aclaró que el Plan de Austeridad para el INE no tiene carácter de obligatorio, si no serán recomendaciones para terminar con gastos superfluos y excesivos en la operación del organismo electoral como asesores, viáticos, renta de inmuebles y vehículos, entre otros.

Temas de la Mañanera de AMLO, viernes 7 de enero de 2022

AMLO abordó importantes temas en su conferencia de prensa mañanera

Cofepris analiza autorización de píldoras contra COVID-19

AMLO confía en Santiago Nieto; descarta actos de corrupción

AMLO asegura que se da seguimiento a variante COVID-19

Hay propuesta para intercambiar avión presidencial por helicópteros

Cofepris analiza autorización de píldoras contra COVID-19

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) analiza dar la autorización para uso de emergencia de las píldoras de molnupiravir y paxlovid, creadas por Merck y Pfizer, respectivamente; para tratar casos de covid-19 en México. López Obrador consideró que los fármacos son efectivos y actúan rápido, por lo que su análisis significa buenas noticias para el combate a la pandemia.

“Ya dos medicamentos que están en proceso de aprobación por Cofepris que resultan efectivos, tomados, y ya están por autorizarse y se van a empezar a aplicar en hospitales públicos para que estén al acceso de todos los enfermos. Actúan rápido y no sólo reducen el tiempo de molestias, sino es menos el tiempo de la enfermedad”, declaró.



AMLO confía en Santiago Nieto; descarta actos de corrupción

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, tras que la Fiscalía General de la República (FGR) abriera una investigación contra Santiago Nieto, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que no considera que el ex titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) haya cometido actos de corrupción, y reiteró su confianza en él.

“Así como le tengo confianza al fiscal, le tengo confianza a Santiago Nieto y son seguramente procesos que tienen que desahogarse. Si hay una denuncia, tienen que hacerse las diligencias, pero eso no significa que el señalado sea culpable y no creo que Santiago esté involucrado en actos de corrupción ni en ninguna acto de abuso de autoridad”, dijo.

AMLO asegura que se da seguimiento a variante COVID-19

No ha habido aumentos en el número de muertes por COVID-19

A pesar de que han aumentado los casos de COVID-19 debido a la variante ómicron, el incremento no ha llegado a niveles críticos para rebasar la capacidad de atención hospitalaria, señaló el Presidente. Insistió en que a pesar de los contagios, no ha aumentado el número de muertes debido a la pandemia.

“Hemos estado dándole seguimiento a esta nueva variante de la pandemia, es muy contagiosa pero afortunadamente no tiene el nivel de peligro, no hace tanto daño como las otras variantes. Sí hay contagios, pero no tenemos incrementos todavía en hospitalizaciones que nos lleven a pensar que pueda rebasarnos, que no tengamos capacidad para atender enfermos”

Hay propuesta para intercambiar avión presidencial por helicópteros

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno recibió una propuesta de empresarios para intercambiar el avión presidencial por un grupo de helicópteros, los cuales serían utilizados para atender incendios. Además, también se considera dar la aeronave a la empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que lo rente.

“Estamos procurando que se venda, hay propuestas de empresas que quieren intercambiar, la última empresa, unos helicópteros por el avión, e incluso son helicópteros que podrían utilizarse para combatir incendios y estamos analizando esa posibilidad, siempre y cuando el precio se acepte al precio de avalúo”, comentó.

#ConferenciaPresidente | Viernes 7 de enero de 2022. https://t.co/sFwPZcaYOY — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 7, 2022

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.