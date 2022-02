Resumen de la Mañanera de AMLO, viernes 4 de febrero de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este viernes 4 de febrero en su conferencia mañanera desde Tlaxcala, agradeció el apoyo del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en el tema de la Reforma Eléctrica.

"Yo agradezco mucho las palabras del embajador Ken Salazar", dijo y recordó que hay una muy buena relación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y se está buscando que cada vez se trabaje más en coordinación.

El presidente de México, Andrés manuel López Obrador explicó que Ken Salazar fue legislador estadounidense y sabe que es necesario revisar el marco legal constantemente, pues se vive en un mundo cambiante.



Temas de la Mañanera de AMLO, viernes 4 de febrero de 2022

Tlaxcala reportó siete homicidios en diciembre: Sedena

AMLO firma convenio de salud con gobierno de Tlaxcala

AMLO lamenta fallecimiento del empresario Alberto Baillères González

Revocación de mandato nos conviene a todos: AMLO

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, informó que se reportaron seis homicidios en diciembre de 2021, y el delito va a la baja. Además, los casos se concentran en seis municipios: Tlaxcala, Huamantla, Tlaxco, San Pablo, Calpulalpan y Apizaco.

“En cuanto a incidencia delictiva en homicidio doloso es el 23 lugar con tendencia a la baja, robo a casa habitación el 28 y tiene el 31 lugar con tendencia a la alza en extorsión. En homicidios doloso tienen siete en diciembre, con tendencia a la baja, tienen 23 lugar en el estado”, dijo.

AMLO firma convenio de salud con gobierno de Tlaxcala

Tlaxcala tendrá garantizada la atención médica

El mandatario, así como funcionarios del Gabinete de Salud federal, firmaron un convenio con el gobierno de Tlaxcala para garantizar la atención médica en el estado, así como la construcción y el mantenimiento de hospitales.

“Vamos a suscribir un convenio de colaboración en materia de salud entre la Federación y el gobierno de Tlaxcala para que no falten los médicos, los especialistas, que estén en buen estado lo centros de salud, unidades médicas, hospitales. Garantizar al pueblo de México el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos”, señaló.

AMLO lamenta fallecimiento del empresario Alberto Baillères González

Tras la muerte de Alberto Baillères González, presidente de Grupo Bal, López Obrador envió su pésame a su familia y recordó la relación de respto y confianza que mantenía con el empresario.

El presidente de México expresó que en los últimos tiempos fue más estrecha su comunicación, a la vez que refrendó su respaldo a su hijo Alejandro como director de sus compañías. “Quería expresar mi más profundo pésame por el fallecimiento de Alberto Baillères González, un empresario mexicano.

Conocía a don Alberto desde hace más de 20 años, desde que me desempeñé como jefe de Gobierno, siempre platicábamos, convivíamos, me invitaba a comer a su casa, hablábamos de la situación del país, no siempre coincidimos, pero durante todo el tiempo mantuvimos una relación de respeto”, apuntó.

Revocación de mandato nos conviene a todos: AMLO

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, ante el ejercicio de revocación de mandato, el mandatario sostuvo que la consulta popular conviene a todos, y llamó a la oposición a dirimir las diferencias con su gobierno mediante el voto.

Explicó que mediante la revocación la población va a poder decidir si el Presidente merece continuar o si es responsable del caos en el país.

“Es importante que se lleve a cabo la consulta, a todos nos conviene, para que el ciudadano califique al gobierno, eso es lo mejor, porque es una forma también pacífica, legal, legítima de dirimir nuestras diferencias, si dicen que está mal el gobierno. Ayer estaba viendo un mensaje de un comunicador diciendo nunca había visto una situación tan crítica en México, que era un caos todo, si es así, como él lo señala, pues va a ver la posibilidad de que se tenga un gobierno que no propicie caos”, detalló.

