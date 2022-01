Resumen de la Mañanera de AMLO, viernes 28 de enero de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este viernes 28 de enero en su conferencia mañanera desde Ciudad de México (CDMX), aseguró que Lorenzo Córdova debe ser una "autoridad imparcial" y no debió acudir a la plenaria del Partido Acción Nacional (PAN).

"El director, coordinador o presidente del INE encabezando el congreso, la convención del PAN cuando debería ser autoridad imparcial y cuidar la forma, porque la forma es fondo, pero no se dan cuenta o no les importa", afirmó.

El presidente de México, López Obrador dijo que esta acción ayuda a terminar con la simulación del consejero Lorenzo Córdova. "Es el presidente del INE en un congreso del PAN, y dice Pedro Miguel (en Twitter): 'me encanta esa foto', yo también lo comparto, estoy de acuerdo será porque no me gustan las simulaciones", indicó.

Temas de la Mañanera de AMLO, viernes 28 de enero de 2022

OMS ratificó programa de vacunación de México: Ssa

Que menores mueran por COVID es menor que en adultos

OXXO tiene autoabastos ilegales para suministro de luz: CFE

Investigación por ‘Rápido y Furioso’ está abierta: AMLO

“Que se informe si hubo cooperación”: AMLO sobre visita de FBI

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que el grupo especializado en la vacunación contra COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha ratificado el plan para inmunizar a la población que implementó el gobierno de México.

“La OMS es un organismo de carácter técnico que pertenece a la ONU, no emite mandatos legales jurídicamente vinculatorios. Tiene un grupo asesor en inmunizaciones compuesto por un grupo de investigadores, Alejandro Cravioto es el presidente de este organismo, conocemos a la perfección las reflexiones que se hacen en la OMS porque son las que se hacen en México”, comentó.

Que menores mueran por COVID es menor que en adultos

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Hugo López-Gatell explicó que la probabilidad de que menores de 15 años tengan complicaciones y mueran por covid-19 son 274 veces menos que las que tiene un adulto.

Detalló que la proporción de muertes es sólo de 0.5 niños y niñas por cada 100 mil habitantes en este rango de edad. Sin embargo, adelantó que la cifra aumenta a 2.3 a partir de 15 años en adelante.

“Cada niño y cada niña es importantísima, la infancia es una de las etapas que merece de las mayores protecciones, pero la probabilidad de que un menor de edad tenga una complicación y muera por covid es muy muy baja, 274 veces menores de lo que puede ser en las personas adultas”, añadió.

OXXO tiene autoabastos ilegales para suministro de luz: CFE

Oxxo posee contratos con autoabastos ilegales

Luego que OXXO lanzara un spot afirmando que pagan lo justo por luz, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) respondió a los comentarios de la empresa, asegurando que ésta posee contratos con autoabastos ilegales para el suministro. Con esto, sostuvo que la industria privada ya no tiene argumentos contra la reforma eléctrica.

“Es ilegal en estos términos, se tienen 233 centrales de las cuales 109 son ilegales porque venden la energía, no son para autoabastecerse, entre ellas Iberdrola. Utiliza este mecanismo para tener grandes utilidades, 8 mil 46 Oxxos están en central eólica del sur, y el principal participante es Mitsubishi; 7 mil 117 Oxxos suministrando de manera irregular”, acusó.

Investigación por ‘Rápido y Furioso’ está abierta: AMLO

El jefe del Ejecutivo federal explicó que la investigación por el caso de Rápido y Furioso continúa abierta, y se trabaja en coordinación con el gobierno de Estados Unidos. Esto, luego de la aprehensión de Facundo Rosas, ex funcionario que se encuentra ligado a Genaro García Luna.

“Era parte de un grupo que actuó cuando el operativo de rápido uy furioso del gobierno de Felipe Calderón que se permitió a una de las agencias de Estados Unidos introducir armas. Esa investigación está abierta y presuntamente en ese grupo participó este señor junto con otros, eso es lo que puedo comentar”, explicó.

“Que se informe si hubo cooperación”: AMLO sobre visita de FBI

López Obrador pidió que se informe a la población si la cooperación con agencias de seguridad internacionales, como el FBI, la DEA y la montada canadiense a Quintana Roo; de conformidad con las normas mexicanas para no violentar la autonomía nacional. Esto, ante la investigación sobre el reciente ataque en Quintana Roo.

“Acaba de participar el FBI en un asunto en Quintana Roo, y estamos pidiendo al embajador de Estados Unidos que nos informen sobre esta participación, si hubo informes, hubo cooperación de conformidad con las normas, no nos oponemos a que se trabaje de manera coordinada en contra del crimen, pero no podemos permitir que se viole nuestra soberanía”, destacó.

