Resumen de la Mañanera de AMLO, viernes 25 de marzo de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este viernes 25 de marzo en su conferencia mañanera desde Morelos, explicó que desconoce si en territorio nacional hay espías rusos, como lo aseguró el Comando Norte estadounidense y agregó que “México no es colonia de ningún país extranjero. No somos colonia de Rusia, ni de China y ni de EU. México es un país libre y soberano".

"No sé, no tenemos información sobre eso y si no impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades en el país, que lo puedo hacer, los que son delincuentes, cometen delitos, se les detiene, no se permite ni a mexicanos ni a extranjeros cometer delitos en nuestro país", dijo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reprochó que, desde el extranjero, se pretenda tener injerencia sobre la toma de decisiones que sólo le incumbe a los mexicanos . "Nosotros vamos a cuestionar nada. Somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas; México es libre y soberano. Debe saberse más de esto, porque parece que no se entiende”.

Temas de la Mañanera de AMLO, viernes 25 de marzo de febrero de 2022

AMLO abordó importantes temas en su conferencia de prensa mañanera

Destaca AMLO importancia de la Reforma Eléctrica

CFE se encargaría del 56% de la energía eléctrica

Algunos estados, se encargan de la administración portuaria: Semar

López Obrador visitará Tepoztlán

No se vulneró la autonomía del Banco de México

Destaca AMLO importancia de la Reforma Eléctrica

Andrés Manuel López Obrador reiteró la importancia de aprobar la Reforma Eléctrica que actualmente se discute en la Cámara de Diputados, para evitar que el mercado quede en manos de particulares como ocurrió en el periodo neoliberal.

Las empresas que controlan la energía eléctrica contrataron a exservidores públicos, como el expresidente Felipe Calderón, para obtener subsidios y privilegios, acusa el titular del Poder Ejecutivo.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, en los siguientes días sabremos quiénes están a favor del pueblo o de las empresas, particularmente los legisladores que emitan su voto, considera López Obrador.

Siempre hemos estado en contra de las privatizaciones. No engañamos en la campaña, planteamos que íbamos a atender este asunto", comenta el presidente de México sobre la aprobación de la Reforma Eléctrica.

CFE se encargaría del 56% de la energía eléctrica

No estamos hablando de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encargue del 100% de la energía eléctrica, sino del 56%, lo cual evitaría afectar a particulares, asegura Andrés Manuel López Obrador.

Los contratos de autoabastecimiento se podrán negociar, pero ya no se otorgarán a más empresas si se aprueba la reforma eléctrica, adelantó el presidente de México.

No se tiene internet en todo México porque no es un negocio, algo similar a lo que ocurría antes con la industria eléctrica, afirma López Obrador.

Algunos estados, se encargan de la administración portuaria: Semar

Explica el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, que algunos estados, como Baja California, aún se encargan de la administración portuaria, aunque esa es una decisión de cada gobierno estatal.

Ya se hizo la licitación para la construcción de una planta hidroeléctrica en Baja California Sur, anunció Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador visitará Tepoztlán

Por incendio forestal AMLO visitará Tepoztlán

El mandatario mexicano sostiene que muchas obras se iniciaron sin pensar en todo un proyecto, por lo que se analizarán espacios como el aeropuerto de Morelos para evaluar cuál es la mejor propuesta para activarlo.

López Obrador visitará Tepoztlán, Morelos para revisar la ampliación de la carretera de La Pera a Cuautla y evaluar los daños por los incendios en el Tepozteco.

No se vulneró la autonomía del Banco de México

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez, fue quien me informó que la tasa de interés del Banco de México aumentaría y yo me adelanté a dar dicha información.

Los corruptos y tecnócratas aprovecharon el error para hacer escándalo, pero cuando saqueaban al país no decían, acusa el presidente México.

No se vulneró la autonomía del Banco de México con mi error porque no somos iguales, ni que fuera Calderón o Fox, aseguró López Obrador.

#ConferenciaPresidente desde Cuernavaca, Morelos | Viernes 25 de marzo de 2022. https://t.co/akVZJTAoaN — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 25, 2022

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.