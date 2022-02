Resumen de la Mañanera de AMLO, viernes 11 de febrero de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este viernes 11 de febrero en su conferencia mañanera desde Sonora, dijo que su hijo José Ramón López Beltrán "ya es grande" y deberá responder ante los señalamientos de la casa en Houston, Texas, de su esposa Carolyn Adams.

" Su esposa rentó una casa en Houston, supuestamente estaba vinculada con una empresa estadounidense que trabaja para Pemex, lo cual no es cierto, no hay conflicto de intereses, además ya la autoridad se está haciendo cargo de investigar, es un montaje de Loret de Mola, ya estos ataques a mis hijos, pero no es a mis hijos, es a mi, ahora si que tomo nota", aseguró.

Desde Hermosillo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que ninguno de sus hijos tiene que ver con los asuntos públicos."José Ramón tiene 40 años, es independiente y no tiene que ver con el gobierno, porque ninguno de mis hijos tiene que ver con asuntos públicos".

Temas de la Mañanera de AMLO, viernes 11 de febrero de 2022

AMLO abordó importantes temas en su conferencia de prensa mañanera

Agradece Durazo acompañamiento de AMLO

Reporte de seguridad en Sonora

AMLO: No existen denuncias contra la exgobernadora Pavlovich

Un momento estelar en la historia de México dice AMLO

Lamenta AMLO ssesinato de un periodista en Oaxaca

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el gobernador Durazo agradeció a López Obrador el acompañamiento del gobierno federal a Sonora.

"Hemos centrado nuestro esfuerzo en mejorar la certificación de los policías estatales y municipales", apuntó el mandatario local.

Se aplican exámenes de control de confianza a los aspirantes a pertenecer a los cuerpos de seguridad, indicó. 76% de los policías municipales tienen certificación vigente y 97% de certificación en la policía estatal, destacó.

Durazo reconoció un déficit de fuerzas de seguridad en relación con la extensión territorial de la entidad.

El 96% de las víctimas de homicidio doloso en el municipio de Cajeme está vinculado al narcomenudeo, indicó el mandatario local.

También indicó que se construye un centro de justicia para la mujer en San Luis Río Colorado.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recordó que Hermosillo, Cajeme y Nogales son los municipios más poblados de Sonora, con más del 50% de la población concentrada en su territorio.

El subsecretario de la Defensa Agustín Radilla especificó que entre diciembre de 2018 y 2021 Sonora ocupa el séptimo lugar nacional en homicidios dolosos.

El estado lleva varios meses sin eventos de trata de personas, subrayó el mando militar.

En Sonora hay desplegados más de 15.600 elementos de seguridad federal y estatal, indicó Radilla.

No existen denuncias formales contra la exgobernadora de Sonora Claudia Pavlovich, indicó el presidente.

"No podemos hacer de lado a nadie sólo por denuncias públicas. Ojalá y eso, sin limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa, nos ayude a normar nuestras conductas en lo público, que cuando denunciemos tengamos pruebas o sea la autoridad competente la encargada de sancionar", declaró el mandatario.

Un momento estelar en la historia de México dice AMLO

El país vive un momento estelar mediante su proceso de transformación, ante el que es necesario abrir el debate, la confrontación, el diálogo, opinó López Obrador.

Antes no se transparentaban datos como los sueldos de los periodistas mexicanos, destacó el mandatario, pues había un contubernio entre las partes interesadas.

México no busca romper relaciones con España

Firmas ibéricas fueron beneficiadas durante varios sexenios

El presidente explicó que no busca romper relaciones con España sino sólo señalar que algunas de sus empresas afectaron en los últimos años al pueblo mexicano.

Firmas ibéricas fueron beneficiadas durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, reiteró López Obrador.

No se busca que con la medida haya consecuencias diplomáticas, aseveró, simplemente se trata de advertir que México no permitirá que se roben sus recursos.

El mandatario reiteró que respeta al pueblo español, capaz de sobreponerse a situaciones difíciles, como el mexicano.

Recordó que la ley impide que altos funcionarios gubernamentales salgan del servicio público a las empresas privadas para evitar que entreguen información privilegiada de interés colectivo.

Lamenta AMLO ssesinato de un periodista en Oaxaca

Luego de que un periodista fuera asesinado en Salina Cruz, Oaxaca, este 10 de febrero, el presidente dijo que se dará audiencia a comunicadores de la entidad.

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía, dijo que el comunicador Heber López fue ejecutado en su domicilio.

La policía municipal de Salina Cruz y la Fiscalía de Oaxaca permitieron la detención en flagrancia de dos de los agresores, indicó el subsecretario.

"Se aseguró el arma homicida y se les detuvo en un vehículo doble cabina, en una Dodge tipo Ram", declaró Mejía.

