Resumen de la Mañanera de AMLO, miércoles 5 de enero de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este miércoles 5 de enero en su conferencia mañanera desde Ciudad de México (CDMX), aseguró que los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) “no podrían hacer algo a espaldas de nosotros”, ni se plantearían tener vínculos con el narco.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, por ello, reiteró su confianza en los agentes del gobierno estadunidense y en el embajador Ken Salazar.

“Sí, tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y en especial con el embajador, Ken Salazar, y la relación es partir de la responsabilidad y del respeto mutuo, entonces no son las mismas condiciones de antes, ellos no podrían hacer algo a espaldas de nosotros, no podrían llevar a cabo operativos como el de Rápido y Furioso”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



Temas de la Mañanera de AMLO, miércoles 5 de enero de 2022

AMLO abordó importantes temas en su conferencia de prensa mañanera

En CdMx no hay tráfico de notarías asegura AMLO

AMLO llama a hoteleros de Q. Roo a ayudar en nuevo trazo de Tren Maya

López-Gatell “sólo tiene una gripe”: AMLO

En diciembre hubo una disminución de 300 mil empleos

AMLO anuncia que prepara paquete de inversión conjunto con sector privado

Los deseos de AMLO para los Reyes Magos

En CdMx no hay tráfico de notarías asegura AMLO

El mandatario aseguró que, a diferencia de otros estados, en la Ciudad de México no hay tráfico de notarías, situación que pudo constatar cuando fue jefe de Gobierno. Además, sostuvo que durante este periodo nunca ejerció su poder como funcionario público para recomendar a las personas en la notarías.

“Me consta que en la Ciudad de México no hay este tráfico de notarías, en el tiempo en que yo fui jefe de Gobierno nos hubo ni una entrega nueva de notaría por parte del gobierno. Yo no recomendé a nadie para que le dieran una notaría, con recomendé a nadie para que le dieran sus placas de taxi, no recomendé a nadie para manejar el negocio de las grúas”, dijo.

AMLO llama a hoteleros de Q. Roo a ayudar en nuevo trazo de Tren Maya

López Obrador pidió el apoyo a los hoteleros de la Riviera Maya para que permitan la construcción de un nuevo trazo del Tren Maya, que ahora tendría que pasar a espaldas de los complejos turísticos instalados en la playa. Dio a conocer que instruyó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, viajar al sureste mexicano para hablar con los empresarios y evitar que se detengan las obras.

“Aprovecho para enviar un mensaje a los hoteleros de la Riviera Maya que nos ayuden porque se está definiendo un nuevo trazo para el Tren Maya, ojalá y cooperen, no les afecta sus terrenos, es decir, la parte que tienen construida, se va a hacer un trazo en los espaldares de sus terrenos, ya no es a la orilla de la playa”, destacó.

López-Gatell “sólo tiene una gripe”: AMLO

Luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se ausentara de la conferencia matutina ayer, el Presidente anunció que el funcionario se encuentra enfermo, pero se trata únicamente de un resfriado común, pues salió negativo a una prueba de COVID-19.

“Aprovecho pata anuncias que el doctor Hugo López-Gatell salió negativo de COVID-19 y sólo tiene una gripe, un catarro común. Está afectando mucho la nueva variante, pero afortunadamente no es grave, no hay hospitalización y no hay fallecimientos, de todas formas hay que cuidarse”, comentó.

En diciembre hubo una disminución de 300 mil empleos

Afirma AMLO que hubo una disminución de 300 mil empleos

El jefe del Ejecutivo federal advirtió que hubo una disminución de 300 mil empleos en diciembre del año pasado. Esto, derivado a que muchas empresas despiden a sus trabajadores para no pagar prestaciones como el aguinaldo.

“En diciembre todavía tuvimos problemas porque se nos cayeron más de 300 mil empleos. No es preocupante en cuanto a que diciembre se cayó el empleo, es una práctica para no pagara prestaciones, porque en enero vuelve a subir”, aclaró.

AMLO anuncia que prepara paquete de inversión conjunto con sector privado

Tras su reunión con Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), López Obrador anunció que prepara un paquete de inversión en conjunto con la industria privada para promover la reactivación económica en el país. Adelantó que no es la única iniciativa entre ambos sectores, pero que ésta se dará a conocer a finales de enero.

“Esta inversión está impulsando el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Entonces con esa inversión que está llegando se está reactivando la economía, pero además estamos apoyando mucho de abajo hacia arriba, no sólo es lo que llega de arriba hacia abajo”, añadió.

Los deseos de AMLO para los Reyes Magos

Para los Reyes Magos, el presidente pidió como deseos salud en general, no sólo para enfrentar la nueva variante de la pandemia de COVID-19; también pidió conservar los valores culturales y, finalmente, que se mantenga la generocidad, fraternidad y amor al prójimo.

Mandó afecto a los niños del país y pidió no pedir aparatos tecnológicos y videojuegos.

#ConferenciaPresidente | Miércoles 5 de enero de 2022 https://t.co/MtValGfvK9 — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 5, 2022

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.