Resumen de la Mañanera de AMLO, miércoles 30 de marzo de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este miércoles 30 de marzo en su conferencia mañanera desde CDMX, dio a conocer que la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa determinará si se llama o no a declarar al ex presidente Enrique Peña Nieto o al ex Secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón, por el tema de los videos donde marinos manipulan el basurero de Cocula.

Además, consideró que es muy difícil que este tipo de operaciones especiales no tengan el aval del presidente de la República. "Va llegar la investigación de los normalistas desaparecidos hasta donde la Fiscalía Especial lo decida", dijo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador explicó que se siguen haciendo las investigaciones y uno de sus compromisos es saber el paradero de los jóvenes estudiantes. Agregó que acaban de declarar los marinos que se ven en el basurero, así como los mandos superiores los cuales ya no están en activo en la Marina.

Temas de la Mañanera de AMLO, miércoles 30 de marzo de febrero de 2022

AMLO abordó importantes temas en su conferencia de prensa mañanera

Propuesta de AMLO sobre disminución de legisladores plurinominales

Un arresto de 36 horas contra la vocería de presidencia

Confrontación política con el INE

Condiciones laborales en Caminos y Puentes Federales (Capufe)

Avisos sobre el aeropuerto de Tulum

La reforma electoral que promueve el ejecutivo federal busca reducir el presupuesto del INE y de los partidos políticos, además del número de diputados plurinominales, aseveró López Obrador.

También se busca evitar el regreso a la época en que se hacían fraudes electorales en el país, indicó el presidente.

Cuánto costó a México el fraude electoral de 2006 que llevó a Felipe Calderón a la presidencia, cuestionó el mandatario, luego de que el panista desatara la llamada guerra contra el narcotráfico. "El fraude hace muchísimo daño, por eso hay que evitarlo", indicó.

El presidente explicó que el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que lo obligaba a publicar una sentencia en contra de la divulgación de logros gubernamentales implicaba detenciones de 36 horas contra su equipo de comunicación social si desacataba.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, además, aseveró que en política no se debe hacer el ridículo luego de que senadores del Partido Acción Nacional (PAN) buscaran atacarlo con una casa de bloques de juguete de construcción tipo Lego en torno a la llamada Casa Gris de Texas.

El presidente reconoce que hay una confrontación política con el Instituto Nacional Electoral (INE) como representante de un régimen de corrupción que operó en el pasado.

El periodo neoliberal ejecutó una pérdida de valores morales, culturales y espirituales mientras al mismo tiempo instrumentó el saqueo más violento de la historia del país, sostuvo el tabasqueño.

Contra ese esquema de pensamiento se articula la cuarta transformación, consideró.

Alcaldías como la Benito Juárez, en la Ciudad de México, concentra índices altos del voto conservador, reconoció el presidente.

Ante esta postura ideológica, estimó, es necesario fomentar una transformación de pensamiento que ubique los valores en otros ámbitos de la vida, ajenos al dinero.

Condiciones laborales en Caminos y Puentes Federales (Capufe)

La empresa pública Capufe está creciendo a pesar de que se le trató de restar influencia en las autopistas del país durante el periodo neoliberal, acusó el presidente de México.

Ahora se busca un enlace carretero en la curva de la llamada "pera" de la carretera México-Cuernavaca, apuntó el mandatario.

Pobladores de Tepoztlán, pueblo turístico y tradicional de Morelos, están cuidando su localidad, destacó. Acerca de trabajadores despedidos de Capufe, el mandatario ofreció su apoyo.

Avisos sobre el aeropuerto de Tulum

El aeropuerto de Tulum será una terminal internacional construida muy cerca de la ciudad arqueológica de Tulum, pero territorialmente en el municipio Felipe Carrillo Puerto, adelantó López Obrador.

Los ingenieros militares a cargo de la obra tendrán que alcanzar a las empresas involucradas y terminar al mismo tiempo, expresó el mandatario.

"Es un aeropuerto que va a ayudar mucho porque ya el aeropuerto de Cancún está saturado, tiene hasta 500, 600 vuelos, operaciones diarias, entonces se necesita, se requiere el aeropuerto de Tulum para seguir recibiendo turistas porque va a seguir creciendo la región", defendió López Obrador.

Fake news acusadas por el Gobierno federal

Reforma aseveró que el Instituto Nacional de Migración (INM) extorsionó a paisanos mexicanos, acusó García Vilchis.

La funcionaria federal también señaló los ataques del diputado Gabriel Quadri contra la declaración del Lago de Texcoco como Área Natural Protegida.

El legislador publicó sus opiniones en el diario El Economista, pero habla desde un conflicto de interés, acusó García Vilchis, pues recibió contratos durante la construcción del llamado aeropuerto de Texcoco, cancelado por López Obrador.

Acerca del Tren Maya, la funcionaria federal acusó una campaña de desinformación contra la obra en la Península de Yucatán. Artistas se pronunciaron contra el tramo 5, que va de Cancún a Tulum, cuando el trazo del tren busca evitar dañar cenotes y la selva, aseveró García Vilchis.

"Si es verdad que les preocupa el medio ambiente y las selvas, los invitamos a mirar las principales problemáticas ambientales, por ejemplo, en sexenios pasados se explotaron las granjas de cerdos en el sureste que afectan cenotes", contraejemplificó.

Además, en la península hay crecimiento desenfrenado de la infraestructura turística, tráfico de especies, explotaciones mineras y otras agresiones al ambiente, sostuvo.

El Tren Maya no ha invadido un solo cenote ni ha hecho trabajos submarinos, aseveró García Vilchis y acusó deshonestidad de empresarios que se oponen a la obra.

