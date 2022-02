Resumen de la Mañanera de AMLO, miércoles 23 de febrero de 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este miércoles 23 de febrero en su conferencia mañanera desde CDMX, dijo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sobre los asesinatos de periodistas en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que este alto funcionario estadounidense está mal informado, porque todos los casos se están investigando y no hay crímenes de Estado, ni impunidad.

"Está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe. No es cierto, desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas. En todos los casos de está actuando. No hay crímenes de Estado", expuso.

En ese sentido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador lamentó esta declaración porque podría considerarse un acto injerencista y luego agregó que en Estados Unidos, los gobiernos tienen esa mala costumbre: "son candil de la calle y oscuridad de la casa".



Hace falta limpieza en funcionarios de gobierno: AMLO

Concesión del tren suburbano

Activismo en Europa por el penacho de Moctezuma

AMLO: El secretario de Estado de EEUU está malinformado

¿Quién es quién en las mentiras de la semana?

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el presidente reconoció pendientes en la labor de desterrar la corrupción del gobierno federal.

"El gobierno funcionaba para la corrupción, no funcionaba el gobierno para proteger al pueblo", apuntó el presidente.

El gobierno, dijo, era un comité al servicio de una minoría rapaz.

Ajustes a las decisiones públicas permitieron la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), defendió el presidente.

En el poder judicial todavía hace falta resolver la presencia de funcionarios corruptos, acusó López Obrador.

Acerca del uso de suelo en la Riviera Maya, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) deberá rendir explicaciones, consideró.

Concesión del tren suburbano

Empresarios ligados a la aerolínea Viva Aerobús están relacionados con la concesión durante décadas del tren suburbano, reconoció López Obrador.

"Ya nosotros encontramos todo esto como una situación legal, me refiero a que se firmaron acuerdos con esas concesiones y ese tren, que llega aquí a Buenavista, da el servicio hasta Lechería", describió el mandatario.

"Y ahora se llegó a un acuerdo con ellos, pero con la participación del gobierno y en otros términos, para una ampliación no de la concesión, sino de que se llegue de Lechería al aeropuerto Felipe Ángeles", agregó.

México está buscando nuevos acuerdos para generar ahorros, lo que, ejemplificó, permitió otorgar 1.000 millones de pesos a municipios pobres de la región de La Montaña, en Guerrero.

Activismo en Europa por el penacho de Moctezuma

Ya se había gestionado una defensa de la reliquia cultural mexicana.

Ante el hackeo del museo austriaco que alberga el penacho de Moctezuma, López Obrador recordó que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, ya había gestionado una defensa de la reliquia cultural mexicana.

"Se han apropiado de algo que es de los mexicanos, como suele pasar en todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura. No sólo han saqueado a los pueblos en cuanto a sus recursos naturales, sus riquezas materiales, sino también su patrimonio cultural, artístico", declaró.

La actitud de Austria ante el patrimonio de Moctezuma es muy arrogante, prepotente, consideró López Obrador.

El escritor Fernando Del Paso escribió en su novela Noticias del imperio que el archiduque Maximiliano de Austria, quien fue emperador de México, no pudo acceder al penacho, recordó el mandatario.

López Obrador reconoció la cultura austriaca y recordó que México fue el primer país en condenar la invasión nazi del país europeo, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, a pesar de que en el tema del penacho no ha habido avances.

AMLO: El secretario de Estado de EU está malinformado

El titular del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, está malinformado acerca de la situación de violencia que viven los periodistas en México, o de lo contrario estaría actuando de mala fe, declaró López Obrador.

"Yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación porque no hay crímenes de Estado y sí es muy lamentable que pierdan la vida periodistas por distintas causas, que además estamos atendiendo", sostuvo el mandatario mexicano.

Los asesinatos de periodistas en el país están siendo investigados para evitar la impunidad, dijo.

Los gobiernos de EEUU tienen la mala costumbre de ser candil de la calle y oscuridad de su casa, señaló.

Ya que a Blinken le interesa la situación de México, debe explicar por qué su gobierno financia a un grupo opositor como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, consideró López Obrador y defendió que México es un país soberano.

¿Quién es quién en las mentiras de la semana?

Ana García Vilchis advirtió de la circulación de fármacos falsos en el país y pidió reportarlos ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Además, acusó una campaña sincronizada para emitir falsedades en torno a una presunta ampliación de concesiones a la empresa hotelera Vidanta en torno al Tren Maya.

"No se ha otorgado ninguna concesión a Vidanta durante el gobierno de López Obrador", sostuvo García Vilchis.

García Vilchis también señaló al periódico Reforma por acusar irregularidades en el arrendamiento de una casa en Houston, Texas, a favor del hijo del presidente, el ciudadano José Ramón López Beltrán.

Tanto el periódico La Jornada como la empresa Baker Hughes contrapusieron información a esta postura, otorgando documentos sobre la renta del inmueble y descartando conflicto de interés, respectivamente.

